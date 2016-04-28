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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
4-pakning
Kompakt størrelse
Klikkes på plass
Fremragende rengjøring, hvitere tenner
Philips Sonicare DiamondClean-børstehodene fjerner opptil 100 % mer misfarging for hvitere tenner på bare syv dager.
DiamondClean-puten for fjerning av misfarging består av tettpakkede diamantformede børstehår, og fjerner misfarging fra mat og drikke. Du vil få et merkbart hvitere smil, opptil 100 %* hvitere, på bare syv dager.
Philips Sonicare-børstehodene bruker kjerneteknologien vår med høyfrekvente, brede børstebevegelser og leverer over 31 000 børstestrøk per minutt. Vår uovertrufne soniske teknologi forlenger kraften fra håndtaket og helt til tuppen av børstehodet. Denne soniske bevegelsen resulterer i en dynamisk væskebevegelse som fører væsken dypt mellom tennene og langs tannkjøttranden, slik at du får førsteklasses og skånsom rengjøring hver eneste gang.
4.4
av 5
37
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Carrots
28/04/2016
United Kingdom
Great size
These heads work beautifully with the diamondclean toothbrush, they are the perfect size too, much better than the larger 'standard' size, feels like they give a better clean.
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads
MrsCP
18/09/2013
United Kingdom
Does exactly what it's supposed to
The compact brushheads are equally as effective as the standard brush heads and are particularly comfortable on the gumline.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads
Horseylady
31/08/2013
United Kingdom
Clean teeth!
These brushes do what it says on the packaging - clean your teeth.Mine feel so lovely and squeaky clean after brushing. A much improved design enables me to get into all the awkward bits. I can thoroughly recommend these.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6072 Compact sonic toothbrush heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6072 Compact sonic toothbrush heads
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste