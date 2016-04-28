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NYHET Neste generasjons DiamondClean

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  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.

Utgått

Philips Sonicare DiamondCleanKompakte soniske tannbørstehoder

HX6074/05

4.4
| (37) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
DiamondClean-børstehodet er det rette valget hvis du vil gå enda litt lenger for å fjerne misfarging og få et strålende, hvitt smil. Dette børstehodet opprettholder dessuten hvitheten i perioden mellom tannblekingsbehandlinger.
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DiamondClean

DiamondClean
Overhalt Sonic elektrisk tannbørste

HX9393/93R1

Avansert rengjøring som fjerner misfarging og gir hvitere tenner

Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.

  • 4-pakning

  • Kompakt størrelse

  • Klikkes på plass

  • Fremragende rengjøring, hvitere tenner

Hvitere tenner på bare én uke

Hvitere tenner på bare én uke

Philips Sonicare DiamondClean-børstehodene fjerner opptil 100 % mer misfarging for hvitere tenner på bare syv dager.

De diamantformede børstehårene gir deg 100 % hvitere tenner på én uke

De diamantformede børstehårene gir deg 100 % hvitere tenner på én uke

DiamondClean-puten for fjerning av misfarging består av tettpakkede diamantformede børstehår, og fjerner misfarging fra mat og drikke. Du vil få et merkbart hvitere smil, opptil 100 %* hvitere, på bare syv dager.

Utformet for å sikre optimal sonisk bevegelse

Utformet for å sikre optimal sonisk bevegelse

Philips Sonicare-børstehodene bruker kjerneteknologien vår med høyfrekvente, brede børstebevegelser og leverer over 31 000 børstestrøk per minutt. Vår uovertrufne soniske teknologi forlenger kraften fra håndtaket og helt til tuppen av børstehodet. Denne soniske bevegelsen resulterer i en dynamisk væskebevegelse som fører væsken dypt mellom tennene og langs tannkjøttranden, slik at du får førsteklasses og skånsom rengjøring hver eneste gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

37

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

28/04/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great size

These heads work beautifully with the diamondclean toothbrush, they are the perfect size too, much better than the larger 'standard' size, feels like they give a better clean.

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads

18/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Does exactly what it's supposed to

The compact brushheads are equally as effective as the standard brush heads and are particularly comfortable on the gumline.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads

31/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Clean teeth!

These brushes do what it says on the packaging - clean your teeth.Mine feel so lovely and squeaky clean after brushing. A much improved design enables me to get into all the awkward bits. I can thoroughly recommend these.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6072 Compact sonic toothbrush heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6072 Compact sonic toothbrush heads

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste