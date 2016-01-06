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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
HX680U
HX6800/04
HX680U
HX6800/63
HX6802/04
4-pakning
Standard størrelse
Klikkes på plass
Fremragende rengjøring, hvitere tenner
Philips Sonicare DiamondClean-børstehodene fjerner opptil 100 % mer misfarging for hvitere tenner på bare syv dager.
DiamondClean-puten for fjerning av misfarging består av tettpakkede diamantformede børstehår, og fjerner misfarging fra mat og drikke. Du vil få et merkbart hvitere smil, opptil 100 %* hvitere, på bare syv dager.
Det er klinisk bevist at Philips Sonicare DiamondClean-børstehoder fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste etter bare fire ukers bruk.
4.5
av 5
103
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
Volle
06/01/2016
Danmark
Bekreftet kjøper
En rigtig god elbørste
Børstehovederne fungerer fint - de er ikke hårde. "Levetiden" er som andre børstehoveder - ikke meget, meget lang, afhængig af brug. Selve eltandbørsten er glimrende. Den kan indstilles til "forskellige tand/brugsønsker".
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder
Eva52
18/01/2016
Sverige
Bästa eltandborsten någonsin
Har använt tandborsten i 3-4 månader nu, och är supernöjd. Den bästa eltandborste jag någonsin haft. Tänderna känns rena, min tandläkare kommenterade senast hur bra jag skötte tänderna, vilket var första gången någonsin:-). Ett extra plus för reseetuiet och det trendiga laddningsglaset.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande
garhydwy
26/06/2018
United Kingdom
Amazing
I love it. It's easy to use,flexible and it's clean my teeth very well
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste