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NYHET Neste generasjons DiamondClean

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  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
  • Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.

Utgått

Philips Sonicare DiamondCleanStandard soniske tannbørstehoder

HX6064/05

4.5
| (103) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet
Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.
DiamondClean-børstehodet er det rette valget hvis du vil gå enda litt lenger for å fjerne misfarging og få et strålende, hvitt smil. Dette børstehodet opprettholder dessuten hvitheten i perioden mellom tannblekingsbehandlinger.
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Avansert rengjøring som fjerner misfarging og gir hvitere tenner

Fremragende rengjøring.* Hvitere tenner.

  • 4-pakning

  • Standard størrelse

  • Klikkes på plass

  • Fremragende rengjøring, hvitere tenner

Hvitere tenner på bare én uke

Hvitere tenner på bare én uke

Philips Sonicare DiamondClean-børstehodene fjerner opptil 100 % mer misfarging for hvitere tenner på bare syv dager.

De diamantformede børstehårene gir deg 100 % hvitere tenner på én uke

De diamantformede børstehårene gir deg 100 % hvitere tenner på én uke

DiamondClean-puten for fjerning av misfarging består av tettpakkede diamantformede børstehår, og fjerner misfarging fra mat og drikke. Du vil få et merkbart hvitere smil, opptil 100 %* hvitere, på bare syv dager.

Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Det er klinisk bevist at Philips Sonicare DiamondClean-børstehoder fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste etter bare fire ukers bruk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

103

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

06/01/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

En rigtig god elbørste

Børstehovederne fungerer fint - de er ikke hårde. "Levetiden" er som andre børstehoveder - ikke meget, meget lang, afhængig af brug. Selve eltandbørsten er glimrende. Den kan indstilles til "forskellige tand/brugsønsker".

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder

18/01/2016

Sverige

Sverige

Bästa eltandborsten någonsin

Har använt tandborsten i 3-4 månader nu, och är supernöjd. Den bästa eltandborste jag någonsin haft. Tänderna känns rena, min tandläkare kommenterade senast hur bra jag skötte tänderna, vilket var första gången någonsin:-). Ett extra plus för reseetuiet och det trendiga laddningsglaset.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande

26/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

I love it. It's easy to use,flexible and it's clean my teeth very well

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste