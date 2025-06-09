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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
HX3826/33
Fjerner opptil 99,9 % av plakk
To rensemodi, tre intensitetsnivåer
Ferdig rengjøring på 60 sekunder
Beholder på 250 ml
Rask universallading med USB-A til Small Plug-kabel
Quad Stream-teknologien med den unike X-formede tuppen dekker skånsomt et større område med mindre innsats. De skånsomme og samtidig effektive strømmene er nøyaktig vinklet for å nå steder som pussing ikke kan – rett inn i lommene 6 mm under tannkjøttlinjen der det kan ligge plakk, og fjerner enkelt opptil 99 % av plakk*.
Klinisk dokumentert utmerket tannkjøtthelse med Quad Stream-teknologi. Sonicare trådløs munnskyller 3000 er opptil 2X mer effektiv enn tannbørster på å fjerne plakk**. Munnskyller: Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker**.
Den avtagbare vanntanken på 250 ml er enkel å fylle på og har plass til nok vann til en full 60 sekunders økt – og til og med opptil 90 sekunder i Deep Clean-modus. Ingen stopping for å fylle opp når du er halvveis! Før neste gangs bruk er det bare å vri for å løsne tanken og fylle den fra toppen, eller bare bruke fylleporten på siden. La porten være åpen etter bruk for raskere tørking.
3.7
av 5
91
Anmeldelser
Flosser-Fan
09/06/2025
Deutschland
Unverzichtbarer Zahnpflege-Helfer
Meine Zahnärztin gibt mir immer tolle Tipps und hat mir diesen Power Flosser empfohlen. Ich habe ihn sofort gekauft und bin seit der 1. Benutzung ein großer Fan davon. Auch wenn ich 2-3 mal täglich meine Zähne putze, ist es unglaublich, was dennoch aus den Zahnzwischenräumen gespült wird. Seit ich den Power Flosser benutze (seit 1nem Jahr) habe ich ein deutlich sauberes Mundgefühl und werde nicht mehr auf die tägliche Anwendung verzichten. Zur Reinigung fülle ich regelmässig den Behälter mit Wasser und füge eine Mundspülung hinein und lasse es über Nacht so stehen.
Fordeler
Großartige Wirkung, schönes Aussehen, Akku hält lange
Ulemper
keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß
binerich
27/04/2025
Deutschland
Hält was es verspricht
Hält was es verspricht in der der Reinigung. Gutes Handling. Gute Verarbeitung und Qualität des Produktes.
Denne omtalen gjelder kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß
Denne omtalen gjelder kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß
AnjaS45
17/10/2023
Deutschland
Del av opprykk
Super Produkt
Leichte Anwendung, super einfache Bedienung. Was uns sehr gut gefällt, das die Munddusche über Akku läuft, es 2 verschiedene Aufsätze gibt und das sie einen Wassertank hat. Die Zahnzwischenräume werden sehr gut sauber. Wie würden das Produkt jederzeit kaufen.
Fordeler
Leichte Anwendung, super Ergebnis
Ulemper
Keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß
I en laboratorieundersøkelse, med Quad Stream-dyse på opptil 6 mm periodontale lommer
Studie i USA med 372 personer i 2022
i Clean-modus
Basert på 1 tanntrådøkt per dag som varer i 1 minutt
I en in vitro-studie, faktiske resultater kan variere
sammenlignet med Classic Jet Tip, i en laboratorieundersøkelse, faktiske resultater kan variere
I Deep Clean-modus