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NYHET Neste generasjons DiamondClean

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  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet
  • Komplett pleie, selv under tannkjøttet

Philips Sonicare Power Flosser 3000Trådløs munnskyller

HX3826/33

3.7
| (91) Anmeldelser
Komplett pleie, selv under tannkjøttet
Nyt komplett pleie med Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000. Quad Stream-teknologi forbedrer tannkjøtthelsen på 2 uker. Den renser dypt mellom tennene og under tannkjøttkanten, og fjerner opptil 99 % av plakk samtidig som den er skånsom mot tannkjøttet*
Se alle fordeler

Fjerner opptil 99 % av plakk under tannkjøttet*

Komplett pleie, selv under tannkjøttet

  • Fjerner opptil 99,9 % av plakk

  • To rensemodi, tre intensitetsnivåer

  • Ferdig rengjøring på 60 sekunder

  • Beholder på 250 ml

  • Rask universallading med USB-A til Small Plug-kabel

Quad Stream-teknologi: Skånsom, men effektiv fjerning av plakk

Quad Stream-teknologi: Skånsom, men effektiv fjerning av plakk

Quad Stream-teknologien med den unike X-formede tuppen dekker skånsomt et større område med mindre innsats. De skånsomme og samtidig effektive strømmene er nøyaktig vinklet for å nå steder som pussing ikke kan – rett inn i lommene 6 mm under tannkjøttlinjen der det kan ligge plakk, og fjerner enkelt opptil 99 % av plakk*.

Opptil 2x mer effektiv plakkfjerning**

Opptil 2x mer effektiv plakkfjerning**

Klinisk dokumentert utmerket tannkjøtthelse med Quad Stream-teknologi. Sonicare trådløs munnskyller 3000 er opptil 2X mer effektiv enn tannbørster på å fjerne plakk**. Munnskyller: Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker**.

Vannbeholder på 250 ml for full rengjøring på 60 sek***

Vannbeholder på 250 ml for full rengjøring på 60 sek***

Den avtagbare vanntanken på 250 ml er enkel å fylle på og har plass til nok vann til en full 60 sekunders økt – og til og med opptil 90 sekunder i Deep Clean-modus. Ingen stopping for å fylle opp når du er halvveis! Før neste gangs bruk er det bare å vri for å løsne tanken og fylle den fra toppen, eller bare bruke fylleporten på siden. La porten være åpen etter bruk for raskere tørking.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

91

Anmeldelser

09/06/2025

Deutschland

Deutschland

Unverzichtbarer Zahnpflege-Helfer

Meine Zahnärztin gibt mir immer tolle Tipps und hat mir diesen Power Flosser empfohlen. Ich habe ihn sofort gekauft und bin seit der 1. Benutzung ein großer Fan davon. Auch wenn ich 2-3 mal täglich meine Zähne putze, ist es unglaublich, was dennoch aus den Zahnzwischenräumen gespült wird. Seit ich den Power Flosser benutze (seit 1nem Jahr) habe ich ein deutlich sauberes Mundgefühl und werde nicht mehr auf die tägliche Anwendung verzichten. Zur Reinigung fülle ich regelmässig den Behälter mit Wasser und füge eine Mundspülung hinein und lasse es über Nacht so stehen.

Fordeler

Großartige Wirkung, schönes Aussehen, Akku hält lange

Ulemper

keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß

27/04/2025

Deutschland

Deutschland

Hält was es verspricht

Hält was es verspricht in der der Reinigung. Gutes Handling. Gute Verarbeitung und Qualität des Produktes.

Denne omtalen gjelder kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß

Denne omtalen gjelder kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß

17/10/2023

Deutschland

Deutschland

Super Produkt

Leichte Anwendung, super einfache Bedienung. Was uns sehr gut gefällt, das die Munddusche über Akku läuft, es 2 verschiedene Aufsätze gibt und das sie einen Wassertank hat. Die Zahnzwischenräume werden sehr gut sauber. Wie würden das Produkt jederzeit kaufen.

Fordeler

Leichte Anwendung, super Ergebnis

Ulemper

Keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß

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Ansvarsfraskrivelser

  1. I en laboratorieundersøkelse, med Quad Stream-dyse på opptil 6 mm periodontale lommer

  2. Studie i USA med 372 personer i 2022

  3. i Clean-modus

  4. Basert på 1 tanntrådøkt per dag som varer i 1 minutt

  5. I en in vitro-studie, faktiske resultater kan variere

  6. sammenlignet med Classic Jet Tip, i en laboratorieundersøkelse, faktiske resultater kan variere

  7. I Deep Clean-modus