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  • Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.
  • Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.
  • Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.
  • Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.
  • Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.
  • Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.
  • Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.
  • Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.
  • Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.
  • Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.
  • Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.
  • Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.

1100 SeriesSonic elektrisk tannbørste

HX3641/02

HX364W3

4.4
| (365) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.
Sonicare-teknologi kombinert med børstebevegelsen fjerner skånsomt tre ganger mer plakk* enn en manuell tannbørste.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Opptil tre ganger bedre fjerning av plakk*

Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.

  • Sonicare-teknologi

  • QuadPacer og SmarTimer

  • Slank, ergonomisk form

  • 14 dagers batterilevetid

Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

Kraftige børstevibrasjoner driver mikrobobler dypt mellom tennene og langs tannkjøttkanten for en forfriskende opplevelse. Du får to måneders manuell pussing på bare to minutter.** 31 000 børstestrøk per minutt rengjør tennene skånsomt, bryter opp plakk og feier det bort for en eksepsjonell daglig rengjøring.

Fjerner opptil tre ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Fjerner opptil tre ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Det er klinisk bevist at Sonicare elektrisk tannbørste med avansert Sonicare-teknologi fjerner plakk opptil tre ganger bedre* enn en manuell tannbørste. Den fjerner plakk fra tennene og langs tannkjøttkanten samtidig som den beskytter tannkjøttet.

Sikker og skånsom å bruke

Sikker og skånsom å bruke

Sonicare-tannbørsten gir deg en grundig rengjøring uten å være skadelig mot tennene og tannkjøttet. Skånsomme, men kraftige soniske vibrasjoner gir en enestående rengjøring samtidig som den er skånsom mot tennene og tannkjøttet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

365

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

12/04/2026

Danmark

Danmark

Simple and great!

Have had far more expensive electrical toothbrushes and this does the job just as good.

Denne omtalen gjelder 1100 Series HX3641/31 Sonisk eltandbørste

Denne omtalen gjelder 1100 Series HX3641/31 Sonisk eltandbørste

30/05/2024

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Det bästa som hänt mina tänder

Min tandläkare rekommenderade mig att välja HX3641/11 Sonisk eltandborste. Ett val som jag är mycket nöjd med, jag har inte varit så fin i munne sedan jag hadde mjölktänder.

Fordeler

Fäscht och rent snabbt och enkelt

Ulemper

Naj

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 1100 Series HX3641/11 Sonisk eltandborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 1100 Series HX3641/11 Sonisk eltandborste

10/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

It Works!

It works my teeth feel cleaner and with no effort!

Fordeler

Cleans Teeth!

Ulemper

Battery life could be longer.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 1100 Series HX3641/02 Sonic electric toothbrush

Date of Use 2026-04-15

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 1100 Series HX3641/02 Sonic electric toothbrush

Date of Use 2026-04-15

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. kontra manuell tannbørste for sunnere tenner og tannkjøtt

  2. Individuelle resultater kan variere

  3. Arkiverte data

  4. Basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, i standardmodus