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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
HX3641/02
HX364W3
Sonicare-teknologi
QuadPacer og SmarTimer
Slank, ergonomisk form
14 dagers batterilevetid
Kraftige børstevibrasjoner driver mikrobobler dypt mellom tennene og langs tannkjøttkanten for en forfriskende opplevelse. Du får to måneders manuell pussing på bare to minutter.** 31 000 børstestrøk per minutt rengjør tennene skånsomt, bryter opp plakk og feier det bort for en eksepsjonell daglig rengjøring.
Det er klinisk bevist at Sonicare elektrisk tannbørste med avansert Sonicare-teknologi fjerner plakk opptil tre ganger bedre* enn en manuell tannbørste. Den fjerner plakk fra tennene og langs tannkjøttkanten samtidig som den beskytter tannkjøttet.
Sonicare-tannbørsten gir deg en grundig rengjøring uten å være skadelig mot tennene og tannkjøttet. Skånsomme, men kraftige soniske vibrasjoner gir en enestående rengjøring samtidig som den er skånsom mot tennene og tannkjøttet.
4.4
av 5
365
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Henrik, DK
12/04/2026
Danmark
Simple and great!
Have had far more expensive electrical toothbrushes and this does the job just as good.
Denne omtalen gjelder 1100 Series HX3641/31 Sonisk eltandbørste
Denne omtalen gjelder 1100 Series HX3641/31 Sonisk eltandbørste
Netsrot
30/05/2024
Sverige
Bekreftet kjøper
Det bästa som hänt mina tänder
Min tandläkare rekommenderade mig att välja HX3641/11 Sonisk eltandborste. Ett val som jag är mycket nöjd med, jag har inte varit så fin i munne sedan jag hadde mjölktänder.
Fordeler
Fäscht och rent snabbt och enkelt
Ulemper
Naj
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 1100 Series HX3641/11 Sonisk eltandborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 1100 Series HX3641/11 Sonisk eltandborste
10/05/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
It Works!
It works my teeth feel cleaner and with no effort!
Fordeler
Cleans Teeth!
Ulemper
Battery life could be longer.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 1100 Series HX3641/02 Sonic electric toothbrush
Date of Use 2026-04-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 1100 Series HX3641/02 Sonic electric toothbrush
Date of Use 2026-04-15
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
kontra manuell tannbørste for sunnere tenner og tannkjøtt
Individuelle resultater kan variere
Arkiverte data
Basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, i standardmodus