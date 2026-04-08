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Avance-serien Tilbehørspakke for pasta- og nuddelmaskin

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Avance-serienTilbehørspakke for pasta- og nuddelmaskin

HR2491/00

Avance-serien Tilbehørspakke for pasta- og nuddelmaskin

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Håndbøker og dokumentasjon

Vil du ha en enkel måte å lage forskjellige typer pasta hjemme på? Disse platene er spesielt utformet til å brukes sammen med Philips Avance-pastamaskinen. De gjør det enklere enn noen gang å lage fersk pasta fra bunnen av.

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  • 8 April 2026

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