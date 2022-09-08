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Alle serier

  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon
  • Hjemmelaget pasta med mer variasjon

Avance-serienTilbehørspakke for pasta- og nuddelmaskin

HR2491/00

Hjemmelaget pasta med mer variasjon
Vil du ha en enkel måte å lage forskjellige typer pasta hjemme på? Disse platene er spesielt utformet til å brukes sammen med Philips Avance-pastamaskinen. De gjør det enklere enn noen gang å lage fersk pasta fra bunnen av.
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HR2375/05R1

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Pastamaskin

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Pastamaskin

HR2381/05R1

Avance Collection

Avance Collection
Pastamaskin

HR2382/15R1

Avance Collection

Avance Collection
Pastamaskin

HR2382/10R1

Avance Collection

Avance Collection
Pastamaskin

HR2375/00R1

Avance Collection

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HR2382/15

Tilbehør til Avance-pastamaskin

Hjemmelaget pasta med mer variasjon

  • Makaroni og rigatoni

  • Formplate for makaroni

  • Formplate for rigatoni

Har 2 forskjellige formplater: Makaroni og rigatoni

Det er 2 formplater i pakken: Makaroni og rigatoni. Hvis du vil lage din favorittpastaform, fester du bare en av formplatene til pastamaskinen. Pastamaskinen gjør alt arbeidet for deg. Nyt fersk og deilig pasta enkelt hjemme!

Spesialskiver for å lage konsekvent perfekt pasta

Formskivene har en unikt design med ekstruderingshull som gir jevn og konsekvent produksjon.

Unik designskjærer for å sørge for best mulig form

Kommer med en unik designskjærer for å sørge for at pastaen får best mulig form.

Tekniske spesifikasjoner

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