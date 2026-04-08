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Avance-serien Tilbehørspakke for pasta- og nuddelmaskin
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HR2490/00
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Vil du ha en enkel måte å lage forskjellige typer pasta hjemme på? Disse platene er spesielt utformet til å brukes sammen med Philips Avance-pastamaskinen. De gjør det enklere enn noen gang å lage fersk pasta fra bunnen av.
Alle (3)
Kan jeg tørke og oppbevare pasta laget med Philips-pastamaskinen min?
Hvordan lager jeg glutenfri pasta med Philips-pastamaskinen?
Hvordan den perfekte deigen ser ut med Philips-pastamaskinen
Det kommer ikke nok / det kommer ikke pasta ut av Philips-pastamaskinen
Philips Pastamaskin fungerer ikke / sluttet å fungere
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