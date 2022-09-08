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HR2490/00
HR2375/05R1
HR2380/05R1
HR2381/05R1
HR2382/15R1
HR2382/10R1
HR2375/00R1
HR2375/06
HR2382/16
HR2357/08
HR2382/15
Skjell og paccheri
Formplater for skjell
Formplater for paccheri
To formplater
Det er 2 formplater i pakningen: skjell og paccheri. Hvis du vil lage din favoritt pastaform, fester du bare en av formplatene til pastamaskinen. Pastamaskinen gjør alt arbeidet for deg. Nyt fersk og deilig pasta enkelt hjemme!
Formskivene har en unikt design med ekstruderingshull som gir jevn og konsekvent produksjon.
Kommer med en unik designskjærer for å sørge for at pastaen får best mulig form.
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