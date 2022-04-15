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DryCare Advanced Hårføner
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HP8232/00
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Kan jeg kveile ledningen rundt Philips-styleren etter bruk?
Hvordan virker Cool Shot-funksjonen på Philips-hårføneren?
Er ION-funksjonen på Philips-hårføneren farlig?
Er Philips-hårstyleren asbestfri?
Hvordan bruker jeg tilbehørene på Philips-hårføneren?
Hvordan rengjør jeg Philips-styleren?
ThermoProtect/DryCare AdvancedLuftinntaksgitter
ThermoProtectTørkemunnstykke
Philips-hårstyleren avgir en lukt.
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