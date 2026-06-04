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  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
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  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
  • Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect

Utgått

DryCare AdvancedHårføner

HP8232/00

4.6
| (197) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet
Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect
Beskytt håret samtidig som du får et raskt føneresultat. Hårføneren har flere innstillinger for hastighet og temperatur. Den har også ThermoProtect, som gir rask føning ved en konstant og skånsom temperatur, og ionisk pleie for et krusfritt, glansfullt hår.
Se alle fordeler

med volumdiffuser og 14 mm friseringsmunnstykke.

Rask føning ved en lavere temperatur med ThermoProtect

  • Ionisk ThermoProtect

  • 2200 W

  • Ionisk pleie

  • Volum-diffuser

ThermoProtect-temperaturinnstilling

ThermoProtect-temperaturinnstilling

ThermoProtect-temperatur gir den optimale temperaturen og ekstra beskyttelse mot overoppheting av håret. Med den samme kraftige luftflyten får du de beste resultatene på en pleiende måte.

Professional 2200 W for perfekte resultater som fra salongen.

Professional 2200 W for perfekte resultater som fra salongen.

Denne profesjonelle hårføneren på 2200 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og style håret.

Seks fleksible hastighets- og temperaturinnstillinger for full kontroll

Seks fleksible hastighets- og temperaturinnstillinger for full kontroll

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage den perfekte frisyren. Seks forskjellige innstillinger gir full kontroll og presis og skreddersydd styling.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.6

av 5

197

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produktet

04/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Very sturdy!

I have this hairdryer for around 12 years. Still working great, not issues at all.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer

Date of Use 2014-08-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer

Date of Use 2014-08-01

19/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent hairdryer

This hairdryer it's amazing, no damage hair and easy to use.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer

17/04/2022

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

TOP Produkt, wie man es von Philips erwartet

Ich verwende immer wieder Haartrockner von Philips. Die sind TOP im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor läuft rund und gleichmäßig auch bei sehr langer Nutzung.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner

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