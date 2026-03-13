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Utgått
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HD8966/01
Utgått
Philips-espressomaskinen sløser kaffepulver uten å brygge kaffe
Det er kaffepulver under bryggeenheten til Philips-espressomaskinen
Det kommer ikke vann fra beholderen på Philips-espressomaskinen
Philips-espressomaskinen maler ikke kaffebønnene
Det kommer støy fra Philips-espressomaskinen
Jeg kan ikke fjerne bryggeenheten fra Philips-espressomaskinen
Kaffen fra Philips-espressomaskinen er tynn
Dryppebrettet på Philips-espressomaskinen fylles opp raskt
Saeco/Philips-espressomaskinen maler ikke kaffebønnene.
Kaffepuckene i Philips/Saeco-espressomaskinen er vasne.
Kaffetemperaturen på Philips-espressomaskinen er for lav
Philips-espressomaskinen slås ikke på
Saeco GranBaristo indikerer «max brew group» (maks. trakteenhet)
Philips-espressomaskinen skummer ikke melken ordentlig
Kaffepuckene til Philips-espressomaskinen er våte
Det kommer ikke kaffe ut av Philips-espressomaskinen
Jeg ser en feilkode på Philips-espressomaskinen