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Etter 28 år har Saeco fornyet opplevelsen av kaffe fra bønne til kopp gjennom den nye GranBaristo. En stilig espressomaskin med et utvalg revolusjonerende teknologier som brygger raskere og med høyere temperatur samt gir deg mer variasjon og enklere vedlikehold
Brygger 18 kaffetyper
Integrert melkekanne og -skummer
Hvitt stål
Justerbar kvern med fem trinn
Denne maskinen leverer alltid et godt resultat når det kommer til finheten på kverningen. Ulike kaffetyper krever ulike nivåer av kvernegrovhet for å få frem smaken. Derfor har denne maskinen fem ulike innstillinger for kvernegrovhet – fra den fineste kverningen, som gir en fyldig espresso, til den groveste, som gir en lysere kaffe.
De robuste 100 % keramiske kvernene gjør kaffen til en ren nytelse i flere år fremover. Det keramiske materialet resulterer i en ideell kvern, noe som gjør at vannet renner jevnt og får frem den reneste essensen i kaffebønnene. I motsetning til vanlige kverner forhindrer det keramiske materialet at kaffen overopphetes og smaker brent.
Nyt kaffe med perfekt temperatur uten å måtte vente takket være den kraftige kokeren med Thermospeed-teknologi fra Saeco. Thermospeed-teknologien varmer opp kaffesystemet lynraskt når maskinen slås på, noe som hindrer varmetap og gir deg perfekt, varm kaffe fra den første koppen.
4.2
av 5
16
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produktet
Selo69
11/01/2019
Deutschland
Perfekt
Ein unglaubliches Teil der mir alle Heissgetränke wünsche erfüllt.Empfehlenswert wer Kaffee und etc. viel wert legt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat
SchorschderErste
29/01/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
Sehr leichte Bedienung - Tolle Kaffeespezialitäten
Eine wirklich gute Maschine die auf unsere Bedürfnisse bestens eingestellt werden kann. Leicht zu bedienen, Benutzerfreundlich.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Saeco GranBaristo Kaffeevollautomat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Saeco GranBaristo Kaffeevollautomat
mariewa
18/10/2015
Deutschland
Bekreftet kjøper
Nach der Garantiereparatur - super Gerät
Der Milchschlauch am Auslauf der Karaffe blieb jedes Mal hängen, wenn man den Auslauf herausschob. Der Schlauch hing windschief in der Karaffe und die Maschine produzierte im wahrsten Sinne nur heiße Luft aber keinen Milchschaum. Die Maschine musste in die Reparatur, da immer Wasser unter der Maschine stand (nicht wenig!) Das ist nun behoben und der Deckel der Milchkaraffe wurde ausgetauscht. Danke dafür:-)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat