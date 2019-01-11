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  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
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  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine

Utgått

Saeco GranBaristoHelautomatisk espressomaskin

HD8966/01

4.2

| (16) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet

Nyt hele 18 spesialiteter med bare ett knappetrykk

Etter 28 år har Saeco fornyet opplevelsen av kaffe fra bønne til kopp gjennom den nye GranBaristo. En stilig espressomaskin med et utvalg revolusjonerende teknologier som brygger raskere og med høyere temperatur samt gir deg mer variasjon og enklere vedlikehold

Se alle fordeler

Med den første ettklikks avtakbare traktegruppen

Nyt hele 18 spesialiteter med bare ett knappetrykk

  • Brygger 18 kaffetyper

  • Integrert melkekanne og -skummer

  • Hvitt stål

  • Justerbar kvern med fem trinn

Finjuster fyldigheten til kaffen med fem forskjellige innstillinger på kvernen

Finjuster fyldigheten til kaffen med fem forskjellige innstillinger på kvernen

Denne maskinen leverer alltid et godt resultat når det kommer til finheten på kverningen. Ulike kaffetyper krever ulike nivåer av kvernegrovhet for å få frem smaken. Derfor har denne maskinen fem ulike innstillinger for kvernegrovhet – fra den fineste kverningen, som gir en fyldig espresso, til den groveste, som gir en lysere kaffe.

Få frem mest mulig smak med 100 % keramiske kverner

Få frem mest mulig smak med 100 % keramiske kverner

De robuste 100 % keramiske kvernene gjør kaffen til en ren nytelse i flere år fremover. Det keramiske materialet resulterer i en ideell kvern, noe som gjør at vannet renner jevnt og får frem den reneste essensen i kaffebønnene. I motsetning til vanlige kverner forhindrer det keramiske materialet at kaffen overopphetes og smaker brent.

Varm kaffe på et øyeblikk takket være Thermospeed-teknologien

Varm kaffe på et øyeblikk takket være Thermospeed-teknologien

Nyt kaffe med perfekt temperatur uten å måtte vente takket være den kraftige kokeren med Thermospeed-teknologi fra Saeco. Thermospeed-teknologien varmer opp kaffesystemet lynraskt når maskinen slås på, noe som hindrer varmetap og gir deg perfekt, varm kaffe fra den første koppen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

16

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

11/01/2019

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Ein unglaubliches Teil der mir alle Heissgetränke wünsche erfüllt.Empfehlenswert wer Kaffee und etc. viel wert legt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat

29/01/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Sehr leichte Bedienung - Tolle Kaffeespezialitäten

Eine wirklich gute Maschine die auf unsere Bedürfnisse bestens eingestellt werden kann. Leicht zu bedienen, Benutzerfreundlich.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Saeco GranBaristo Kaffeevollautomat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Saeco GranBaristo Kaffeevollautomat

18/10/2015

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Nach der Garantiereparatur - super Gerät

Der Milchschlauch am Auslauf der Karaffe blieb jedes Mal hängen, wenn man den Auslauf herausschob. Der Schlauch hing windschief in der Karaffe und die Maschine produzierte im wahrsten Sinne nur heiße Luft aber keinen Milchschaum. Die Maschine musste in die Reparatur, da immer Wasser unter der Maschine stand (nicht wenig!) Das ist nun behoben und der Deckel der Milchkaraffe wurde ausgetauscht. Danke dafür:-)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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