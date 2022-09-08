Lag deilig kaffe med autorens og veiledet avkalking

Denne espressomaskinen rengjør kaffesystemet automatisk med vann når maskinen startes opp eller slås av. Dette gjør at hver kopp smaker av utmerket og fersk kaffe. Regelmessig avkalking forlenger espressomaskinens levetid. Maskinen varsler deg når avkalking blir nødvendig. Den veileder deg med meldinger på skjermen når du må foreta deg noe.