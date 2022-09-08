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Utgått
HD8769/01
Seks drikker
Integrert melkekaraffel
Svart
Kvernene våre er laget av høyteknologisk keramikk og er ekstra harde og nøyaktige. Ferske kaffebønner males forsiktig, uten fare for overoppheting. Slik får man frem den beste smaken og aromaen i uovertruffen kaffe i minst 20 000 kopper.
Gled deg over mange ulike drikker. Uansett om du har lyst på en espresso, en kaffe eller en melkebasert drikk, kan du lage en perfekt kopp med den helautomatiske maskinen, uten problemer og i en fei.
Denne espressomaskinen rengjør kaffesystemet automatisk med vann når maskinen startes opp eller slås av. Dette gjør at hver kopp smaker av utmerket og fersk kaffe. Regelmessig avkalking forlenger espressomaskinens levetid. Maskinen varsler deg når avkalking blir nødvendig. Den veileder deg med meldinger på skjermen når du må foreta deg noe.
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