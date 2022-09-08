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  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
  • Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak

Utgått

Saeco MoltioHelautomatisk espressomaskin

HD8769/01

Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak
Moltio, som er anerkjent og har gjort det godt i forbrukertester, passer til folk som vil ha en robust høykapasitetsmaskin som leverer kaffe med høy smakskvalitet.
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Kritikerrost maskin, sørger for fantastisk god kaffe

Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak

  • Seks drikker

  • Integrert melkekaraffel

  • Svart

20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner

20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner

Kvernene våre er laget av høyteknologisk keramikk og er ekstra harde og nøyaktige. Ferske kaffebønner males forsiktig, uten fare for overoppheting. Slik får man frem den beste smaken og aromaen i uovertruffen kaffe i minst 20 000 kopper.

Lag seks drikker helt enkelt

Lag seks drikker helt enkelt

Gled deg over mange ulike drikker. Uansett om du har lyst på en espresso, en kaffe eller en melkebasert drikk, kan du lage en perfekt kopp med den helautomatiske maskinen, uten problemer og i en fei.

Lag deilig kaffe med autorens og veiledet avkalking

Lag deilig kaffe med autorens og veiledet avkalking

Denne espressomaskinen rengjør kaffesystemet automatisk med vann når maskinen startes opp eller slås av. Dette gjør at hver kopp smaker av utmerket og fersk kaffe. Regelmessig avkalking forlenger espressomaskinens levetid. Maskinen varsler deg når avkalking blir nødvendig. Den veileder deg med meldinger på skjermen når du må foreta deg noe.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.