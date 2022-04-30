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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
100 % biobasert plast²
Åtte bruningsinnstillinger
Kompakt design for to skiver
Silkehvit matt overflatebehandling
Kompakt brødrister på 830 W for to skiver som lar deg nyte ristet brød akkurat som du liker det, hver morgen.
Bærekraftig design som bruker 100 % biobasert plast² og reduserer CO2-avtrykket med 14 %¹. Dette gjennombruddsmaterialet vil slå godt an på kjøkkenet ditt, og det er også bedre for miljøet.
Takket være det innebygde bollestativet kan du nyte favorittbakstene, -snurrene og -bollene dine separat fra brødet.
Priser
4.3
av 5
25
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
marial.m
30/04/2022
Portugal
Del av opprykk
Torradeira inovadora
A Torradeira Eco Conscious Edition tem programa de descongelação, de aquecimento e de torrar, com várias potências. Aquece bastante rápido, conseguindo ter torradas no ponto certo em pouco tempo. No que toca ao design, surpreendeu-me ter tampa, mas achei bastante original. Além disso, o facto de o material da torradeira ser plástico biológico é uma iniciativa muito interessante. É bom ver que grandes marcas como a Philips já estão a fazer a transição para produtos mais ecológicos. Assim, fiquei bastante satisfeita com o produto, que para além de cumprir de maneira bastante eficaz a sua função, tem também outros aspetos inovadores que acrescentam valor ao produto.
Fordeler
Ser uma torradeira mais amiga do ambiente, por ser de plástico biológico
Ulemper
Considero que uma desvantagem seja o facto de ser um pouco volumosa
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
florprincesarainha
28/04/2022
Portugal
Del av opprykk
Excelente! Do mais moderno e funcional que existe
Recomendo a todas as pessoas esta torradeira. Principalmente a quem queira ter torradas de forma rápida, e eficaz. O design do produto é muito moderno, ecológico, fica lindo em qualquer cozinha. O pão fica rapidamente tostado.
Fordeler
Excelentes resultados e eficazes.
Ulemper
Não vejo desvantagens
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
bssb250
25/04/2022
Portugal
Del av opprykk
O produto é incrivel!
Adorei tudo nesta torradeira, rápida eficaz e um resultado delicioso! Para além disto ainda conta com um design lindo e ecológico que fica bem em qualquer cozinha.
Fordeler
Rápida preparação, várias velocidades.
Ulemper
Nada a apontar!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
¹Beregning basert på produksjon av samme apparat ved bruk av bioplast sammenlignet med bruk av 100 % jomfruplast (eller jomfrupolypropylen)
²Hoveddelen er laget av 100 % PP-plast fra sertifiserte biobaserte kilder på grunnlag av massebalanse (BioPP er opptil 94 % plast).