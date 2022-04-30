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Eco Conscious EditionBrødrister i 5000-serien

HD2640/10

4.3
| (25) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet

4 Priser

Gjør frokosten enda bedre
Lag ristet brød nøyaktig som du liker det, hver morgen. Bærekraftig designet med 100 % biobasert plast² for å redusere CO2-fotavtrykket med 14 %¹ under produksjonsprosessen, for et lite skritt mot en grønnere fremtid.
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Med Philips Eco Conscious Edition brødrister

Gjør frokosten enda bedre

  • 100 % biobasert plast²

  • Åtte bruningsinnstillinger

  • Kompakt design for to skiver

  • Silkehvit matt overflatebehandling

Tilbered ristet brød akkurat som du liker det, hver morgen

Tilbered ristet brød akkurat som du liker det, hver morgen

Kompakt brødrister på 830 W for to skiver som lar deg nyte ristet brød akkurat som du liker det, hver morgen.

Bærekraftig design for en grønnere fremtid

Bærekraftig design som bruker 100 % biobasert plast² og reduserer CO2-avtrykket med 14 %¹. Dette gjennombruddsmaterialet vil slå godt an på kjøkkenet ditt, og det er også bedre for miljøet.

Innebygd bollestativ for å varme opp boller og annen bakst

Innebygd bollestativ for å varme opp boller og annen bakst

Takket være det innebygde bollestativet kan du nyte favorittbakstene, -snurrene og -bollene dine separat fra brødet.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

25

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

3

30/04/2022

Portugal

Portugal

Torradeira inovadora

A Torradeira Eco Conscious Edition tem programa de descongelação, de aquecimento e de torrar, com várias potências. Aquece bastante rápido, conseguindo ter torradas no ponto certo em pouco tempo. No que toca ao design, surpreendeu-me ter tampa, mas achei bastante original. Além disso, o facto de o material da torradeira ser plástico biológico é uma iniciativa muito interessante. É bom ver que grandes marcas como a Philips já estão a fazer a transição para produtos mais ecológicos. Assim, fiquei bastante satisfeita com o produto, que para além de cumprir de maneira bastante eficaz a sua função, tem também outros aspetos inovadores que acrescentam valor ao produto.

Fordeler

Ser uma torradeira mais amiga do ambiente, por ser de plástico biológico

Ulemper

Considero que uma desvantagem seja o facto de ser um pouco volumosa

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

28/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente! Do mais moderno e funcional que existe

Recomendo a todas as pessoas esta torradeira. Principalmente a quem queira ter torradas de forma rápida, e eficaz. O design do produto é muito moderno, ecológico, fica lindo em qualquer cozinha. O pão fica rapidamente tostado.

Fordeler

Excelentes resultados e eficazes.

Ulemper

Não vejo desvantagens

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

25/04/2022

Portugal

Portugal

O produto é incrivel!

Adorei tudo nesta torradeira, rápida eficaz e um resultado delicioso! Para além disto ainda conta com um design lindo e ecológico que fica bem em qualquer cozinha.

Fordeler

Rápida preparação, várias velocidades.

Ulemper

Nada a apontar!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

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Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹Beregning basert på produksjon av samme apparat ved bruk av bioplast sammenlignet med bruk av 100 % jomfruplast (eller jomfrupolypropylen)

  2. ²Hoveddelen er laget av 100 % PP-plast fra sertifiserte biobaserte kilder på grunnlag av massebalanse (BioPP er opptil 94 % plast).