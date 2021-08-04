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  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
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  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping
  • Enkel, jevn klipping

Utgått

Hairclipper series 3000Hårklipper

HC3535/15

3.9
| (9) Anmeldelser
Enkel, jevn klipping
Få en rask og enkel klipp. DualCut-teknologien med selvslipende kniver klipper dobbelt så raskt*. Trim-n-Flow-teknologien har en kam som er designet for å unngå tilstopping – så du kan få stilen du vil ha, med én klipp.
Se alle fordeler

Raskere klipping uten tilstopping*

Enkel, jevn klipping

  • Kniver i rustfritt stål

  • 13 lengdeinnstillinger

  • 75 min trådløs bruk / 8 t lading

  • Etui, saks og skjeggkam

Trim-n-Flow-teknologi for kontinuerlig klipping

Trim-n-Flow-teknologi for kontinuerlig klipping

Philips-hårklipperen vår med ny og innovativ kam er utformet for å forhindre hår fra å sette seg fast, slik at du kan klippe håret uten avbrytelser fra start til slutt.

Maksimal presisjon med doble blader

Maksimal presisjon med doble blader

Hairclipper 3000 fra Philips har avansert DualCut-teknologi for maksimal presisjon. Den leveres med doble blader og er utformet for å holde seg like skarp som ved første bruk.

Få en perfekt og beskyttende trim

Få en perfekt og beskyttende trim

De selvslipende stålbladene er utformet for å være utrolig holdbare. Selv etter 5 år klipper de med samme presisjon som dag 1.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

9

Anmeldelser

3
2

04/08/2021

Sverige

Sverige

Bra garanti!

Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.

Fordeler

5 stjernor pga den långa garantin.

Ulemper

Inga än!

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

01/05/2020

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Ingen frisör i Coronatider.

Vill inte gå till frisören i coronatider utan har med hustruns hjälp och Hairclipper stubbat mig. Kan också bekvämt ansa skägget.

Fordeler

Skalan för klippavstånd

Ulemper

inga som jag lidit av.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

01/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great Hair clipper

I recomend this hair clipper. Greate choice for price

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Raskere klipping uten tilstopping – klipping testet på hårlengder opptil 19 mm, sammenlignet med kammen på den foregående modellen

  2. Klipper dobbelt så raskt – sammenlignet med den foregående modellen fra Philips