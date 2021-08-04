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Utgått
HC3535/15
Kniver i rustfritt stål
13 lengdeinnstillinger
75 min trådløs bruk / 8 t lading
Etui, saks og skjeggkam
Philips-hårklipperen vår med ny og innovativ kam er utformet for å forhindre hår fra å sette seg fast, slik at du kan klippe håret uten avbrytelser fra start til slutt.
Hairclipper 3000 fra Philips har avansert DualCut-teknologi for maksimal presisjon. Den leveres med doble blader og er utformet for å holde seg like skarp som ved første bruk.
De selvslipende stålbladene er utformet for å være utrolig holdbare. Selv etter 5 år klipper de med samme presisjon som dag 1.
3.9
av 5
9
Anmeldelser
Sir Scapa
04/08/2021
Sverige
Bra garanti!
Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.
Fordeler
5 stjernor pga den långa garantin.
Ulemper
Inga än!
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Har inget smeknamn
01/05/2020
Sverige
Bekreftet kjøper
Ingen frisör i Coronatider.
Vill inte gå till frisören i coronatider utan har med hustruns hjälp och Hairclipper stubbat mig. Kan också bekvämt ansa skägget.
Fordeler
Skalan för klippavstånd
Ulemper
inga som jag lidit av.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Stalev
01/12/2018
United Kingdom
Great Hair clipper
I recomend this hair clipper. Greate choice for price
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Raskere klipping uten tilstopping – klipping testet på hårlengder opptil 19 mm, sammenlignet med kammen på den foregående modellen
Klipper dobbelt så raskt – sammenlignet med den foregående modellen fra Philips