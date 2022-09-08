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  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
  • Ideell fuktighet og ren luft - på én gang

Pusset opp

5000-serien2-i-1 avfukter og luftrenser

DE5305/11R1

Ideell fuktighet og ren luft - på én gang
Gjenopprett optimale fuktighetsnivåer og fjern luftbårne forurensninger med én enkelt enhet. Beskytt hjemmet og familien din mot mugg, jordslag, bakterier og virus, og nyt fordelene med sunn, ren luft med et enkelt tastetrykk.
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Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

Dobbel funksjon. Dobbel beskyttelse.

Ideell fuktighet og ren luft - på én gang

  • Avfukter luften opptil 26,5 l/dag

  • Renser med kraftig filtrering: 270 m³/t (CADR)

  • HEPA NanoProtect-filter

  • Tilpasser seg intelligent til din innendørs luftkvalitet

  • Miljøvennlig, men kraftig

Reduserer fuktighet, forebygger mugg og fjerner innestengt lukt

Reduserer fuktighet, forebygger mugg og fjerner innestengt lukt

Utviklet for å raskt gjenopprette et sunt inneklima. Fjerner fuktighet effektivt, bekjemper mugg, jordslag, kondens og innestengt lukt. Forebygger vekst av allergener og beskytter hjemmet ditt mot fuktrelaterte skader.

Fjerner opptil 26,5 l/dag (1), eller 48 flasker vann (2)

Fjerner opptil 26,5 l/dag (1), eller 48 flasker vann (2)

Trekker ut opptil 14,2 liter fuktighet fra luften daglig, ideell for rom opptil 137 m³ (3). Reduserer luftfuktigheten fra en usunn 90 % til en behagelig 60 % på bare 17 minutter (4). Den romslige vanntanken på 4 liter muliggjør langvarig drift uten hyppig tømming.

Fjerner forurensning på 11 minutter

Fjerner forurensning på 11 minutter

Med kraftig filtrering på 270 m³/t (CADR) (5) kan den rense et rom på 48 m² på bare 14 minutter (6). Fjerner opptil 99,9 % luftbårne virus som H1N1 (influensa) (7) og bakterier (8). Fanger opptil 99,99 % av støvmidd, pollen, katte- eller muggsporeallergener fra luften (9), kjente utløsere av allergi- eller høysnuesymptomer (10)

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Testet av sertifisert tredjepart i henhold til GB/T19411-2003 ved 35 °C og 90 % RH.

  2. (2) Beregnet basert på RH-rate, delt på standard drikkevannsflaske på 550 ml.

  3. (3) Egnet avfuktingsområde beregnet i henhold til JEM1411:1998 (kategori for moderne betongbolig) med romhøyde 2,5 m

  4. (4) Beregnet: 20 m³, fra 60 % RH ved 27°, testet av tredjeparts laboratorium i henhold til GB/T 19411-2003. Resultater kan variere på grunn av naturlig ventilasjon, fuktutslipp/-absorpsjon og temperaturvariasjoner.

  5. (5) Testet i henhold til GB/T18801-2022 av en sertifisert tredjepart

  6. (6) Beregnet GB/T18801:2022, basert på luft som passerer gjennom filteret i et 48 m³ rom, CADR 270 m³/t

  7. (7) Testet i henhold til GB/T18801-2022 av sertifisert tredjepart i 30 m³ kammer, ved bruk av turbohastighet i rensemodus i 1 time.

  8. (8) Testet i henhold til GB21551.3-2010 av sertifisert tredjepart med S. Albus, i 30 m³ kammer, ved bruk av turbohastighet i rensemodus i 1 time.

  9. (9) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med husstøvmidd, bjørkepollen og katteallergen i henhold til SOP 350.003 fra det østerrikske OFI-instituttet

  10. (10) Allergisk rhinitt og dens innvirkning på astma (ARIA) 2008, skrevet av J. Bousquet og ca. 50 andre KOL-er, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  11. (11) Testet i henhold til DIN71460 med NaCI-aerosol 0,003 um, fra luften som passerer gjennom filteret, av IUTA

  12. (12) Sammenlignet med naturlig innendørs tørking av klær, Philips-test.

  13. (13) Testet med 20 syntetiske t-skjorter, Philips-test

  14. (14) Avhengig av luftkvalitet og brukshyppighet

  15. (15) Beregnet: Globalt oppvarmingspotensial (GWP) for R134a (1.300) og R290 (&lt;3)