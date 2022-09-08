Fjerner forurensning på 11 minutter

Med kraftig filtrering på 270 m³/t (CADR) (5) kan den rense et rom på 48 m² på bare 14 minutter (6). Fjerner opptil 99,9 % luftbårne virus som H1N1 (influensa) (7) og bakterier (8). Fanger opptil 99,99 % av støvmidd, pollen, katte- eller muggsporeallergener fra luften (9), kjente utløsere av allergi- eller høysnuesymptomer (10)