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Pusset opp
DE5305/11R1
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
Avfukter luften opptil 26,5 l/dag
Renser med kraftig filtrering: 270 m³/t (CADR)
HEPA NanoProtect-filter
Tilpasser seg intelligent til din innendørs luftkvalitet
Miljøvennlig, men kraftig
Utviklet for å raskt gjenopprette et sunt inneklima. Fjerner fuktighet effektivt, bekjemper mugg, jordslag, kondens og innestengt lukt. Forebygger vekst av allergener og beskytter hjemmet ditt mot fuktrelaterte skader.
Trekker ut opptil 14,2 liter fuktighet fra luften daglig, ideell for rom opptil 137 m³ (3). Reduserer luftfuktigheten fra en usunn 90 % til en behagelig 60 % på bare 17 minutter (4). Den romslige vanntanken på 4 liter muliggjør langvarig drift uten hyppig tømming.
Med kraftig filtrering på 270 m³/t (CADR) (5) kan den rense et rom på 48 m² på bare 14 minutter (6). Fjerner opptil 99,9 % luftbårne virus som H1N1 (influensa) (7) og bakterier (8). Fanger opptil 99,99 % av støvmidd, pollen, katte- eller muggsporeallergener fra luften (9), kjente utløsere av allergi- eller høysnuesymptomer (10)
(1) Testet av sertifisert tredjepart i henhold til GB/T19411-2003 ved 35 °C og 90 % RH.
(2) Beregnet basert på RH-rate, delt på standard drikkevannsflaske på 550 ml.
(3) Egnet avfuktingsområde beregnet i henhold til JEM1411:1998 (kategori for moderne betongbolig) med romhøyde 2,5 m
(4) Beregnet: 20 m³, fra 60 % RH ved 27°, testet av tredjeparts laboratorium i henhold til GB/T 19411-2003. Resultater kan variere på grunn av naturlig ventilasjon, fuktutslipp/-absorpsjon og temperaturvariasjoner.
(5) Testet i henhold til GB/T18801-2022 av en sertifisert tredjepart
(6) Beregnet GB/T18801:2022, basert på luft som passerer gjennom filteret i et 48 m³ rom, CADR 270 m³/t
(7) Testet i henhold til GB/T18801-2022 av sertifisert tredjepart i 30 m³ kammer, ved bruk av turbohastighet i rensemodus i 1 time.
(8) Testet i henhold til GB21551.3-2010 av sertifisert tredjepart med S. Albus, i 30 m³ kammer, ved bruk av turbohastighet i rensemodus i 1 time.
(9) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med husstøvmidd, bjørkepollen og katteallergen i henhold til SOP 350.003 fra det østerrikske OFI-instituttet
(10) Allergisk rhinitt og dens innvirkning på astma (ARIA) 2008, skrevet av J. Bousquet og ca. 50 andre KOL-er, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(11) Testet i henhold til DIN71460 med NaCI-aerosol 0,003 um, fra luften som passerer gjennom filteret, av IUTA
(12) Sammenlignet med naturlig innendørs tørking av klær, Philips-test.
(13) Testet med 20 syntetiske t-skjorter, Philips-test
(14) Avhengig av luftkvalitet og brukshyppighet
(15) Beregnet: Globalt oppvarmingspotensial (GWP) for R134a (1.300) og R290 (<3)