ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Kompakt keramisk varmeapparat 3000 Series

Støtte

Kompakt keramisk varmeapparat3000 Series

CX3120/01

Kompakt keramisk varmeapparat 3000 Series

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fil, 638.4 kB
  • 24 March 2026

CX3120/01 user manual

  • PDF fil, 3.1 MB
  • 13 March 2026

Feilsøking

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne