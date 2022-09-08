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CX3120/01
Oppvarming på bare to sekunder
Stillegående – 24 dB(A)
KI-drevet for energisparing
Tilkoblet Air+-app
Opplev kraftig, umiddelbar varme på bare to sekunder med justerbar effekt på opptil 2000 W. Ideelt for rom med en størrelse på opptil 20 m².
Få komfortabel varme med støynivåer så lave som 24 dB(A) – lavere enn hvisking – takket være den stillegående DC-motoren (2). Ideelt for en god natts søvn, et fokusert kontormiljø eller en fredelig atmosfære i stua.
Verdens første serie med elektriske varmeapparater som bruker KI for å spare energi mens det varmer opp rommet. EcoAI-teknologien vår justerer seg etter rommets temperatur, analyserer bruksvaner og overvåker utetemperaturen for å optimalisere energiforbruket. Aktiver Auto+-modus i Air+-appen for å oppdage flere funksjoner og få personlig komfort kombinert med energisparing på opptil 50 % (1).
Anmeldelser
(1) Dette apparatet med KI-drevet Auto Plus-modus kan spare opptil 50 % kWt sammenlignet med det samme apparatet med manuell styring og opptil 25 % kWt med temperaturkontroll alene. Besparelsene varierer basert på vær, geografisk plassering, romoppsett og bruksmønstre
(2) Lydnivå ved hastighet 1, basert på IEC 60704-2-2
(3) Temperaturen som vises i appen, kan avvike fra romtemperaturen. Den reflekterer temperaturen rundt varmeapparatet