Sparer 50% energi vs andre vifter(1)

Verdens første serie med elektriske varmeapparater som bruker KI for å spare energi mens det varmer opp rommet. EcoAI-teknologien vår justerer seg etter rommets temperatur, analyserer bruksvaner og overvåker utetemperaturen for å optimalisere energiforbruket. Aktiver Auto+-modus i Air+-appen for å oppdage flere funksjoner og få personlig komfort kombinert med energisparing på opptil 50 % (1).