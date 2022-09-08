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  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
  • Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på

Kompakt keramisk varmeapparat3000 Series

CX3120/01

Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på
Få utrolige rask oppvarming og stillegående ytelse i en kompakt design. Med oppvarming på to sekunder og justerbar effekt på opptil 2000 W, EcoAI-teknologi for å spare energi, tilkobling til appen og avanserte sikkerhetsfunksjoner.
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Sparer opptil 50% energi sammenlignet med vanlige varmevifter (1)

Den raskeste måten å varme opp rommet ditt på

  • Oppvarming på bare to sekunder

  • Stillegående – 24 dB(A)

  • KI-drevet for energisparing

  • Tilkoblet Air+-app

Komfort med oppvarming på 2 sekunder

Komfort med oppvarming på 2 sekunder

Opplev kraftig, umiddelbar varme på bare to sekunder med justerbar effekt på opptil 2000 W. Ideelt for rom med en størrelse på opptil 20 m².

Støynivå lavere enn hvisking

Støynivå lavere enn hvisking

Få komfortabel varme med støynivåer så lave som 24 dB(A) – lavere enn hvisking – takket være den stillegående DC-motoren (2). Ideelt for en god natts søvn, et fokusert kontormiljø eller en fredelig atmosfære i stua.

Sparer 50% energi vs andre vifter(1)

Sparer 50% energi vs andre vifter(1)

Verdens første serie med elektriske varmeapparater som bruker KI for å spare energi mens det varmer opp rommet. EcoAI-teknologien vår justerer seg etter rommets temperatur, analyserer bruksvaner og overvåker utetemperaturen for å optimalisere energiforbruket. Aktiver Auto+-modus i Air+-appen for å oppdage flere funksjoner og få personlig komfort kombinert med energisparing på opptil 50 % (1).

Tekniske spesifikasjoner

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Dette apparatet med KI-drevet Auto Plus-modus kan spare opptil 50 % kWt sammenlignet med det samme apparatet med manuell styring og opptil 25 % kWt med temperaturkontroll alene. Besparelsene varierer basert på vær, geografisk plassering, romoppsett og bruksmønstre

  2. (2) Lydnivå ved hastighet 1, basert på IEC 60704-2-2

  3. (3) Temperaturen som vises i appen, kan avvike fra romtemperaturen. Den reflekterer temperaturen rundt varmeapparatet