ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Vedlikeholdssett

Utgått

Støtte

Vedlikeholdssett

CA6706/10

Vedlikeholdssett

Utgått

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

Med vedlikeholdssettet kan du forhindre at den helautomatiske espressomaskinen slutter å virke, mens du holder den ren og velfungerende. Utformet for å gi deg den beste ytelsen fra apparatet

  • PDF fil
  • 8 May 2025

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne