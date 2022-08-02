Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Alle serier
Beard trimmer 9000 Prestige Skjeggtrimmer
Støtte
BT9810/15
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
Britisk samsvarserklæring - English (US)
Brukerhåndbok
Alle (2)
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvordan tar jeg av og på et tilbehør til Philips Groomer?
Beardtrimmer 9000 PrestigeKutter
Beardtrimmer Series 9000Justerbar skjeggkam 5,4–10 mm
Beardtrimmer S9000 PrestigeReiseetui
Beardtrimmer series 9000HQ8505 strømadapter
ShaversRensebørste
Den nye skjeggtrimmeren eller barbermaskinen min fra Philips starter ikke
Philips-hårklipperen fungerer ikke
Huden er irritert etter bruk av Philips-hårklipperen
Philips-groomeren trimmer håret ujevnt
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon
Service og bytte
Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut
Garanti
Garantivilkår for produkter
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne