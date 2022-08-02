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Beard trimmer 9000 Prestige Skjeggtrimmer

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Beard trimmer 9000 PrestigeSkjeggtrimmer

BT9810/15

Beard trimmer 9000 Prestige Skjeggtrimmer

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  • Instruksjonsvideo om hvordan du bruker og trimmer med skjeggtrimmeren 9000 Prestige
    Instruksjonsvideo om hvordan du bruker og trimmer med skjeggtrimmeren 9000 Prestige
  • Instruksjonsvideo om hvordan du rengjør, lader og vedlikeholder skjeggtrimmeren 9000 Prestige
    Instruksjonsvideo om hvordan du rengjør, lader og vedlikeholder skjeggtrimmeren 9000 Prestige

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Håndbøker og dokumentasjon

Britisk samsvarserklæring - English (US)

  • PDF fil, 142.9 kB
  • 21 October 2025

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 1.2 MB
  • 16 October 2025

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