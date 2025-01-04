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SteelPrecision-teknologi
PowerAdapt-sensor
Batteriindikator med tre nivåer
Skjeggtrimmeren 9000 Prestige fra Philips har den helt nye SteelPrecision-teknologien, som består av en integrert metallkam og en sterk knivbladenhet. Dette systemet bøyes ikke som en plastkam, uansett hvor mye trykk som brukes. På denne måten får du alltid jevne og nøyaktige barberingsresultater*.
Få det jevneste resultatet av trimmen. Denne skjeggtrimmeren for menn følger alltid ansiktskonturene, og den leveres med et antifriksjonsbelegg som gjør at den glir uanstrengt og komfortabelt over huden.
Våre metallblader holder seg alltid skarpe. Og takket være den spesielle geometrien til bladene klipper skjeggtrimmeren 9000 Prestige selv det tykkeste håret uten å nappe.
4.4
av 5
399
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Il maestro
04/01/2025
Norge
Bekreftet kjøper
Beste skjeggtrimmer
Svært enkel og presis innjustering av klippelengde og presis klipping.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skjeggtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skjeggtrimmer
thernes
17/09/2020
Norge
Flott skjeggtrimmer
I samarbeid med Philips har jeg fått teste denne skjeggtrimmeren. Har så mange dårlige erfaringer med skjeggtrimmere, så er i utgangspunktet alltid skeptisk når jeg skal kjøpe meg ny maskin. I dette tilfellet var jeg så heldig å få teste denne og må bare innræmme at her var det kjærlighet ved første skjeggtrim. Skarpe blader, noe man nesten må kunne forvente av alle trimmere når de er ny. Men her snakker vi virkelig skarpe blader og en trimmer som trimmer skjegg nøyaktig og er behagelig å bruke. Trimmer skjegget mitt ca. 1 gang i uken og med trimmeren jeg hadde nå sist, så ble det ikke så ofte, da jeg nesten gruet meg litt til å bruke den. Men med denne karen er barberingen igjen blitt en glede.
Fordeler
Solid. God batterikapasitet. Skarpe kniver. Enkel å bruke og justere
Ulemper
Ingen så langt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skjeggtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skjeggtrimmer
Borre
17/09/2020
Norge
Flott resultat
Flott resultat nøyaktig og rask. Litt høg lyd. Ladar raskt.
Fordeler
Flott resultat nøyaktig og rask
Ulemper
Litt høg lyd
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skjeggtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skjeggtrimmer
Basert på en objektiv jevnhetstest med nærbilder i sin prisklasse, utført av et tredjeparts byrå