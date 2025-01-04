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  • Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget
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  • Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget
  • Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget
  • Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget
  • Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget
  • Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget
  • Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget
  • Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget
  • Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget
  • Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget
  • Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget

Beard trimmer 9000 PrestigeSkjeggtrimmer

BT9810/15

4.4
| (399) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget
Philips BT9000 Prestige er svært presis takket være den innebygde metallkammen, som gir konsekvente resultater uansett hvor mye trykk som påføres.
Se alle fordeler

Philips' beste

Uovertruffen stålpresisjon for det perfekte skjegget

  • SteelPrecision-teknologi

  • PowerAdapt-sensor

  • Batteriindikator med tre nivåer

Optimal presisjon og jevne resultater

Optimal presisjon og jevne resultater

Skjeggtrimmeren 9000 Prestige fra Philips har den helt nye SteelPrecision-teknologien, som består av en integrert metallkam og en sterk knivbladenhet. Dette systemet bøyes ikke som en plastkam, uansett hvor mye trykk som brukes. På denne måten får du alltid jevne og nøyaktige barberingsresultater*.

Glir over huden og gir en jevn trimming

Glir over huden og gir en jevn trimming

Få det jevneste resultatet av trimmen. Denne skjeggtrimmeren for menn følger alltid ansiktskonturene, og den leveres med et antifriksjonsbelegg som gjør at den glir uanstrengt og komfortabelt over huden.

Skarpe kniver i metall skjærer presist uten å nappe

Skarpe kniver i metall skjærer presist uten å nappe

Våre metallblader holder seg alltid skarpe. Og takket være den spesielle geometrien til bladene klipper skjeggtrimmeren 9000 Prestige selv det tykkeste håret uten å nappe.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

399

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

04/01/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Beste skjeggtrimmer

Svært enkel og presis innjustering av klippelengde og presis klipping.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skjeggtrimmer

17/09/2020

Norge

Norge

Flott skjeggtrimmer

I samarbeid med Philips har jeg fått teste denne skjeggtrimmeren. Har så mange dårlige erfaringer med skjeggtrimmere, så er i utgangspunktet alltid skeptisk når jeg skal kjøpe meg ny maskin. I dette tilfellet var jeg så heldig å få teste denne og må bare innræmme at her var det kjærlighet ved første skjeggtrim. Skarpe blader, noe man nesten må kunne forvente av alle trimmere når de er ny. Men her snakker vi virkelig skarpe blader og en trimmer som trimmer skjegg nøyaktig og er behagelig å bruke. Trimmer skjegget mitt ca. 1 gang i uken og med trimmeren jeg hadde nå sist, så ble det ikke så ofte, da jeg nesten gruet meg litt til å bruke den. Men med denne karen er barberingen igjen blitt en glede.

Fordeler

Solid. God batterikapasitet. Skarpe kniver. Enkel å bruke og justere

Ulemper

Ingen så langt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skjeggtrimmer

17/09/2020

Norge

Norge

Flott resultat

Flott resultat nøyaktig og rask. Litt høg lyd. Ladar raskt.

Fordeler

Flott resultat nøyaktig og rask

Ulemper

Litt høg lyd

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skjeggtrimmer

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  1. Basert på en objektiv jevnhetstest med nærbilder i sin prisklasse, utført av et tredjeparts byrå