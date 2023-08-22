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  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming
  • Rask og presis trimming

Beard Trimmer 3000 SeriesSkjeggpleie med blader i helmetall

BT3660/15

4.4
| (606) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
Rask og presis trimming
Rask og presis trimming. Våre selvslipende metallblader gir deg ekstra kraft for maksimal presisjon mens du trimmer. I tillegg får du den eksakte presisjonen du ønsker med 40 lengdeinnstillinger.
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For rene og jevne linjer

Rask og presis trimming

  • Kniver i metall

  • 40 lengdeinnstillinger

  • 0,5 mm presisjonssteg

  • 100 % vanntett

  • Opptil 80 minutters driftstid

Maksimal presisjon og langvarig ytelse

Maksimal presisjon og langvarig ytelse

Selvslipende metallblader gir ekstra kraft for maksimal presisjon når du trimmer, og holder seg like skarpe som dag én, uten å trenge olje. De ikke-etsende bladene er også enkle å rengjøre.

Skap skjegget ditt med presisjonen du trenger

Skap skjegget ditt med presisjonen du trenger

Trimmerens presisjonshjul har 40 lengdeinnstillinger i trinn på 0,5 mm, noe som hjelper deg med å forme skjegget ditt så presist som du trenger.

Effektiv og jevn trimming for din ideelle look

Effektiv og jevn trimming for din ideelle look

De avanserte Lift&Trim-kammene løfter hårene mot bladet og fanger opp håret i hver bevegelse for en effektiv og jevn trimming.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

606

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

22/08/2023

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastisk maskine

Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

Fordeler

Super maskine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

25/01/2026

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Trimmer

Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

Fordeler

Inget att erinra

Ulemper

Inget att klaga på

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

08/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

A great new beard trimmer

My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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