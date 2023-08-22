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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Kniver i metall
40 lengdeinnstillinger
0,5 mm presisjonssteg
100 % vanntett
Opptil 80 minutters driftstid
Selvslipende metallblader gir ekstra kraft for maksimal presisjon når du trimmer, og holder seg like skarpe som dag én, uten å trenge olje. De ikke-etsende bladene er også enkle å rengjøre.
Trimmerens presisjonshjul har 40 lengdeinnstillinger i trinn på 0,5 mm, noe som hjelper deg med å forme skjegget ditt så presist som du trenger.
De avanserte Lift&Trim-kammene løfter hårene mot bladet og fanger opp håret i hver bevegelse for en effektiv og jevn trimming.
4.4
av 5
606
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Per Merrild
22/08/2023
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastisk maskine
Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.
Fordeler
Super maskine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer
KIL12
25/01/2026
Sverige
Bekreftet kjøper
Trimmer
Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .
Fordeler
Inget att erinra
Ulemper
Inget att klaga på
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar
DJLInsp
08/03/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
A great new beard trimmer
My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer
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