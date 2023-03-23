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Beardtrimmer series 3000 Skjeggtrimmer
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BT3233/15
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Hvorfor tar det lengre tid å lade produktet enn forventet?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvordan tar jeg av og på et tilbehør til Philips Groomer?
Hvorfor følger det ikke med noen adapter med produktet?
Hva kan jeg bruke til å lade Philips-produkter med USB-lading?
Beardtrimmer Series 3000Skjeggkam
HQ87 USB veggadapter
Bodygroom series 3000Kutter
USB-kabel
ShaversRensebørste
Den nye skjeggtrimmeren eller barbermaskinen min fra Philips starter ikke
Philips-groomeren trimmer håret ujevnt
Philips-hårklipperen fungerer ikke
Huden er irritert etter bruk av Philips-hårklipperen
Jeg finner ikke USB-adapteren/-laderen til Philips-produktet
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