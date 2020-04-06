ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produkt sett forfra

Utgått

trådløs bærbar høyttaler

BT150W/00

2

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Hvit
Hvit
Svart
Svart

Bassengfest. Dusjfest. Din fest.

Hvor som helst. Når som helst. Denne vanntette Bluetooth-høyttaleren har stor bass i liten innpakning og gir deg overraskende stor lyd. Du får åtte timers avspillingstid samt lydinngang. Gjør festen til din egen – fra bassenget til dusjen.

Se alle fordeler

Bassengfest. Dusjfest. Din fest.

  • Bluetooth

  • Hvit

Vanntett ned til 1 m i opptil 30 minutter. IPX7-standard

Ved bassenget, ved innsjøen, i dusjen. Denne vanntette høyttaleren oppfyller IPX7-standarden. Den flyter og tåler å senkes ned på dybder ned til 1 m i opptil 30 minutter.

Åtte timers avspillingstid. USB-lading. Mikro-USB-kabel følger med.

Batteriet gir deg 8 timers avspillingstid fra et fulladet batteri. Lading tar omtrent 3 timer og er enkelt via den inkluderte mikro-USB-kabelen.

Knapper på høyttaleren for play og volum/hoppe over spor

Kontroller musikken fra knappene på siden av høyttaleren. Trykk på for spille av og dobbel-trykk på volum opp/ned-knappene for å hoppe over spor. Høyttalergitteret har LED-lamper som gløder en konstant blått, eller blinker i tilfeldige farger.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
4
3
1

06/04/2020

España

España

Podría ser mejor!

Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT150W altavoz portátil inalámbrico

Bruksdato 2020-03-06

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT150W altavoz portátil inalámbrico

Bruksdato 2020-03-06

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.