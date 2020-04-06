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Utgått
Bassengfest. Dusjfest. Din fest.
Hvor som helst. Når som helst. Denne vanntette Bluetooth-høyttaleren har stor bass i liten innpakning og gir deg overraskende stor lyd. Du får åtte timers avspillingstid samt lydinngang. Gjør festen til din egen – fra bassenget til dusjen.
Bluetooth
Svart
Ved bassenget, ved innsjøen, i dusjen. Denne vanntette høyttaleren oppfyller IPX7-standarden. Den flyter og tåler å senkes ned på dybder ned til 1 m i opptil 30 minutter.
Batteriet gir deg 8 timers avspillingstid fra et fulladet batteri. Lading tar omtrent 3 timer og er enkelt via den inkluderte mikro-USB-kabelen.
Kontroller musikken fra knappene på siden av høyttaleren. Trykk på for spille av og dobbel-trykk på volum opp/ned-knappene for å hoppe over spor. Høyttalergitteret har LED-lamper som gløder en konstant blått, eller blinker i tilfeldige farger.
2.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Sr.PRàctic
06/04/2020
España
Podría ser mejor!
Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT150W altavoz portátil inalámbrico
Bruksdato 2020-03-06
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT150W altavoz portátil inalámbrico
Bruksdato 2020-03-06