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Utgått
BRL170/00
Doble skjæreblad, ekstra tett barbering
Bevegelig barberhode følger alle kurver
Myke puter for å unngå irritert hud
Fem tilbehør
De fleksible buede bladene gir 75 % mer effektiv barbering enn vanlige Ladyshave-blader. De er plassert under en beskyttende folie og følger konturene på huden din for den tetteste barberingen noensinne.
Når du fører barbermaskinen over kroppen, beveger Multiflex-hodet med flytende folie og fleksibel hals seg med konturene dine, slik at du har optimal hudkontakt. Den doble folien gjør det enklere å fjerne alle hårene.
De myke komfortputene på begge sidene av skjærehodet gir jevn barbering og silkemyk hud, spesielt i kurvede områder.
Priser
3.8
av 5
311
Anmeldelser
Martine
08/08/2016
Norge
Meget, meget bra!
Jeg ble overrasket hvor presis den er og hvor enkelt det er å bruke den. Veldig fornøyd!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Tekla
18/03/2020
Sverige
Bekreftet kjøper
Epilator
Lätt att använda, lätt att rengöra. Är väldigt nöjd.
Fordeler
Ligger bra i handen
Ulemper
Har inte hittat dom än.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
SM94
04/10/2017
Sverige
Den här produkten hade grymma funktioner!
Lättanvänd, smidig och enkel att ta med sig! Jättebra funktioner som behövs i alla kvinnors vardag.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning