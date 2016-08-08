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  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
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  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
  • Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>

Utgått

SatinShave PrestigeGlatt hud raskt hver dag, med 4 tilbehør&lt;br>

BRL170/00

3.8
| (311) Anmeldelser

1 pris

Tett barbering med mindre hudirritasjon &lt;br>
Med Philips SatinShave Prestige får du glatte og hårfrie ben på et blunk! Beskyttelsesputer rundt bladet og et patentert deksel rundt skjæreelementet gjør at barberbladet ikke er i direkte kontakt med huden, slik at huden er beskyttet uten at det går ut over resultatet. Doble skjæreblad og ny teknologi gir den tetteste barbering noensinne.
Se alle fordeler

Tett barbering med mindre hudirritasjon

Tett barbering med mindre hudirritasjon <br>

  • Doble skjæreblad, ekstra tett barbering

  • Bevegelig barberhode følger alle kurver

  • Myke puter for å unngå irritert hud

  • Fem tilbehør

Vårt mest avanserte barberingssystem for den tetteste barberingen noensinne

Vårt mest avanserte barberingssystem for den tetteste barberingen noensinne

De fleksible buede bladene gir 75 % mer effektiv barbering enn vanlige Ladyshave-blader. De er plassert under en beskyttende folie og følger konturene på huden din for den tetteste barberingen noensinne.

Multiflex-hode med dobbel folie, slik at det er enklere å fjerne alle hårene

Multiflex-hode med dobbel folie, slik at det er enklere å fjerne alle hårene

Når du fører barbermaskinen over kroppen, beveger Multiflex-hodet med flytende folie og fleksibel hals seg med konturene dine, slik at du har optimal hudkontakt. Den doble folien gjør det enklere å fjerne alle hårene.

Myke komfortputer for silkemyk hud

Myke komfortputer for silkemyk hud

De myke komfortputene på begge sidene av skjærehodet gir jevn barbering og silkemyk hud, spesielt i kurvede områder.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612378

Anmeldelser

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3.8

av 5

311

Anmeldelser

08/08/2016

Norge

Norge

Meget, meget bra!

Jeg ble overrasket hvor presis den er og hvor enkelt det er å bruke den. Veldig fornøyd!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

18/03/2020

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Epilator

Lätt att använda, lätt att rengöra. Är väldigt nöjd.

Fordeler

Ligger bra i handen

Ulemper

Har inte hittat dom än.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

04/10/2017

Sverige

Sverige

Den här produkten hade grymma funktioner!

Lättanvänd, smidig och enkel att ta med sig! Jättebra funktioner som behövs i alla kvinnors vardag.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

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  • Eksperttips og inspirasjon.