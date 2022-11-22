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  • Skånsom, tett barbering. Selv på sensitive områder.
  • Skånsom, tett barbering. Selv på sensitive områder.
  • Skånsom, tett barbering. Selv på sensitive områder.
  • Skånsom, tett barbering. Selv på sensitive områder.
  • Skånsom, tett barbering. Selv på sensitive områder.
  • Skånsom, tett barbering. Selv på sensitive områder.
  • Skånsom, tett barbering. Selv på sensitive områder.
  • Skånsom, tett barbering. Selv på sensitive områder.

Lady Shaver Series 6000Trådløs barbermaskin, våt og tørr

BRL138/00

4.4
| (866) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
Skånsom, tett barbering. Selv på sensitive områder.
Oppdag skånsom, rask og komfortabel barbering. Barberer hår ned til 0,2 mm. Få glede av uanstrengt barbering som passer med rutinene dine og gir deg hudkomfort. Fordi livet er for travelt for kompliserte barberingsrutiner. Dermatologisk testet.
Se alle fordeler

Barber skånsomt. Gi deg selv omsorg. Egenpleie er ikke egoistisk.

Skånsom, tett barbering. Selv på sensitive områder.

  • Til våt og tørr bruk

  • For ben, kropp og bikini

  • + 4 tilbehør

  • Opptil 80 min driftstid

Fjerner hår så korte som 0,2 mm for en skånsom og ren barbering.

Fjerner hår så korte som 0,2 mm for en skånsom og ren barbering.

3-bladsystem for en jevn, skånsom barbering – forhindrer kutt. Består av dobbeltsidige trimmerspisser som forhåndstrimmer alt hår. Barberfolie med diamantformede åpninger er designet for å barbere forhåndsklippet hår på en gang.

Mindre svie, mindre rødhet, mer hudkomfort.**

Mindre svie, mindre rødhet, mer hudkomfort.**

Si farvel til barberingsutslett og rødhet – 80 % av kvinnene opplevde glatt, irritasjonsfri hud etter bruk.** Dermatologisk testet på sensitiv hud.

Våt for dusjen. Tørr for å ta med seg.

Våt for dusjen. Tørr for å ta med seg.

Passer sømløst inn i rutinen din – uansett om du er i dusjen eller på farten. Våt eller tørr, valget er ditt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

866

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

22/11/2022

Norge

Norge

Lettvint

Enkel og grei i bruk, uten masse unødvendige funksjoner. God batterikapasitet. Den var enkel å rengjøre og lettvint å ta i bruk i dusjen.

Fordeler

Lettvint og enkelt, liker mulighet for å bruke i dusjen.

Ulemper

Savner en form for oppbevaring sammen med ekstra "hoder".

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering

16/11/2022

Norge

Norge

Produkter har flotte funksjoner

Dette er et flott og praktisk produkt. Jeg liker det.

Fordeler

Det går raskt å shaive seg. Den fjerner alt av hår. Det er gode instrukser på hvordan man bruker produkter.

Ulemper

Ingen som jeg kan komme på.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering

14/11/2022

Norge

Norge

Produktet er mykt og skånsomt

Dette produkte var helt magisk og bruke, gjorde barneringen så behagelig og enkelt!

Fordeler

Enkelt i en travel hverdag

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 76,2 % enighet, HPT Nederland, n=42, 2025.

  2. sammenlignet med gjeldende barbermaskin for kvinner, HUT Tyskland N=49, 2021.

  3. med 2 års garanti.