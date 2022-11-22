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30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Til våt og tørr bruk
For ben, kropp og bikini
+ 4 tilbehør
Opptil 80 min driftstid
3-bladsystem for en jevn, skånsom barbering – forhindrer kutt. Består av dobbeltsidige trimmerspisser som forhåndstrimmer alt hår. Barberfolie med diamantformede åpninger er designet for å barbere forhåndsklippet hår på en gang.
Si farvel til barberingsutslett og rødhet – 80 % av kvinnene opplevde glatt, irritasjonsfri hud etter bruk.** Dermatologisk testet på sensitiv hud.
Passer sømløst inn i rutinen din – uansett om du er i dusjen eller på farten. Våt eller tørr, valget er ditt.
4.4
av 5
866
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
MartineOslo
22/11/2022
Norge
Del av opprykk
Lettvint
Enkel og grei i bruk, uten masse unødvendige funksjoner. God batterikapasitet. Den var enkel å rengjøre og lettvint å ta i bruk i dusjen.
Fordeler
Lettvint og enkelt, liker mulighet for å bruke i dusjen.
Ulemper
Savner en form for oppbevaring sammen med ekstra "hoder".
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering
Martkjo
16/11/2022
Norge
Del av opprykk
Produkter har flotte funksjoner
Dette er et flott og praktisk produkt. Jeg liker det.
Fordeler
Det går raskt å shaive seg. Den fjerner alt av hår. Det er gode instrukser på hvordan man bruker produkter.
Ulemper
Ingen som jeg kan komme på.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering
Lovethis123
14/11/2022
Norge
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Produktet er mykt og skånsomt
Dette produkte var helt magisk og bruke, gjorde barneringen så behagelig og enkelt!
Fordeler
Enkelt i en travel hverdag
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering
76,2 % enighet, HPT Nederland, n=42, 2025.
sammenlignet med gjeldende barbermaskin for kvinner, HUT Tyskland N=49, 2021.
med 2 års garanti.