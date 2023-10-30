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Lumea IPL 7000 Series IPL-hårfjerningsenhet
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BRI923/00
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Hvorfor blir Philips Lumea varmt under bruk?
Hvor ofte bør jeg bruke Philips Lumea?
Passer Philips Lumea til alle hudtoner og kroppshårfarger?
Hvordan forbereder jeg meg på en behandling med Philips Lumea?
Hvordan finner jeg riktig lysintensitet på Philips Lumea for meg?
Lumea IPLRenseklut
Lumea IPLVeske
Lumea IPLStrømadapter
Lysene på Philips Lumea blinker
Philips Lumea lukter brent under behandlingen
Batteriet i Philips Lumea lades ut veldig fort
Huden min føles ubehagelig eller smertefull når jeg bruker Philips Lumea
Philips Lumea blinker ikke
Jeg får ikke forventede resultater med Philips Lumea
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