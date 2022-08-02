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Epilator Series 8000 Epilator til våt og tørr bruk
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BRE730/10
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Bør jeg bruke Philips-epilator eller -barbermaskin for kvinner på våt eller tørr hud?
Er det trygt å bruke skjærefolie på hele kroppen?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvordan endrer jeg hastighetsinnstillingen på Philips-epilatoren?
Hvordan rengjør jeg min Philips barbermaskinen?
Satinelle&Epilator series 8000Fotfilskive
Satinelle/Epilator series 8000Eksfolierende børstehode
Satinelle/Epilator series 8000Deksel til sensitive områder
Satinelle/Epilator series 8000Sensitivitetsdeksel
Satinelle/Epilator series 8000Hudstrekker
Satinelle/Epilator series 8000Beskyttelseshette for fotfil
Satinelle/Epilator series 8000Barberhode
Epilator series 8000Girkasse til fotfil
Epilators series 8000Epileringshode
Epilators series 8000Strømadapter
Barberfolie
Epilator series 8000Hudstrekker
Veske
Trimmekam
Girkasse til fotfil
EpilatorEksfolieringshanske
EpilatorTrimmehode
Lady shavers PhilipsVeske
Pinsettsett
Philips-epilatoren min fungerer ikke
Philips-epilatoren min lader ikke
Philips-epilatoren min fjerner ikke håret ordentlig
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