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Til bena, kroppen, og føttene
Trådløs bruk
+7 tilbehør
Double Action-teknologi synkroniserer lange keramiske pinsetter i kontinuerlige handlinger for å gripe godt tak i og fjerne hår så kort som 0,5 mm. Gjør deg klar for glatte, problemfrie uker fremover.
Våre pinsetter roterer raskere per minutt enn Braun Silk-pil 9. Det brede epilatorhodet med 50 % lengre pinsetter fjerner mer hår om gangen*.
32 keramiske pinsetter laget av hypoallergenisk materiale for en komfortabel behandling. De glir lett over huden med mindre friksjon og mer hudkontakt*. Den føles bra på huden, sier 91 % av kvinnene**.
4.4
av 5
717
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
Amandina
08/10/2022
Norge
Bekreftet kjøper
Philips epilator
Jeg var veldig misfornøyd med Braun sin epilator. Jeg anbefaler til alle. Jeg er veldig fornøyd med Philips.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilator til våt og tørr bruk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilator til våt og tørr bruk
RandiVL
09/12/2020
Norge
Leverer som forventet
God og enkel i bruk. Leverer slik den er fortalt at den skal levere. Meget fornøyd.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator til våt og tørr bruk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator til våt og tørr bruk
Danal
08/12/2020
Norge
Perfect
Veldig fornoyd! Kjempe god kvalitet og ambefaler til alle
Fordeler
29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator til våt og tørr bruk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator til våt og tørr bruk
kontra Philips Satinelle Advanced og Satinelle Prestige
CLT Tyskland N = 153, 2019