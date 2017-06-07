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Utgått
BRE630/00
Fjerner også korte, fine hårstrå
Markedets bredeste epilatorhode,42 mm
Trådløs, kan også brukes i dusjen
5 ekstra tilbehør for allsidig bruk
Det ergonomiske håndtaket er enkelt å holde i og styre for maksimal kontroll og optimal tilgjengelighet på alle kroppsdeler.
Epilatorhodet er helt unikt og konstruert av et grovt keramisk materiale som griper tak i hårstråene, slik at selv fine hårstrå ikke slipper unna.
Ekstra bredt epilatorhode dekker mer hud med hvert strøk for raskere hårfjerning.
Priser
3.0
av 5
66
Anmeldelser
Lyde
07/06/2017
Norge
Bra resultat mht små ansiktshår
Kjøpte den i går. Det er første gang jeg bruker epilator. Det gjør litt vondt på tørr hud. Skal prøve den i dusjen neste gang. Veldig bra at det følger med hårtrimmer, dvs at den dekker alle mine hårfjerningsbehov.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator til våt og tørr bruk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator til våt og tørr bruk
HPike
10/09/2017
United Kingdom
Perfect
[Employee of philipsglobal] Although painful, I found the epilator really efficient in removing my hairs and well worth the pain. This is the first time I’ve used one and the results were impressive. The light was extremely useful and really helps get everything out. I found using in the shower was less painful and made it less time consuming.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator
Jackie278
05/09/2017
United Kingdom
Good epilator, really good shape
[Employee of philipsglobal] I am used to epilating and found this epilator really efficient but I must say that the real + for me is coming from the shape! Epilating can take a it of time and I found that the handle shape made it much better and way less tiring. I have not use all the attachments yet but like to have them just in case. Also I found the light is really useful not to miss any spot.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator