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  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
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  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>

Utgått

Satinelle AdvancedEffektiv hårfjerning fra roten&lt;br>

BRE630/00

3
| (66) Anmeldelser

1 pris

Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
Philips Satinelle fjerner effektivt uønsket hårvekst fra roten, både i ansiktet og på kroppen. Det ekstra brede epileringshodet har keramiske pinsettplater med mikroriller som også fanger opp fine, korte hår (0,5 mm). Det S-formede håndtaket gir perfekt grep, også når du bruker epilatoren i dusjen. Med Philips Satinelle får du siste nytt innen epilering i luksusutførelse. Satinelle Advanced BRE630 har fem tilbehør for tilpasset kroppspleie, bl.a. et tilbehør for ansikt og følsomme områder, samt barberhode og trimmekam.&lt;br>
Se alle fordeler

Enkel å styre for langvarige resultater

Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå<br>

  • Fjerner også korte, fine hårstrå

  • Markedets bredeste epilatorhode,42 mm

  • Trådløs, kan også brukes i dusjen

  • 5 ekstra tilbehør for allsidig bruk

Håndtak med S-form for enkel manøvrering på alle kroppsdeler

Det ergonomiske håndtaket er enkelt å holde i og styre for maksimal kontroll og optimal tilgjengelighet på alle kroppsdeler.

Epileringshodet har et unikt keramisk materiale, slik at du får et bedre grep på hårstråene

Epileringshodet har et unikt keramisk materiale, slik at du får et bedre grep på hårstråene

Epilatorhodet er helt unikt og konstruert av et grovt keramisk materiale som griper tak i hårstråene, slik at selv fine hårstrå ikke slipper unna.

Ekstra bredt epilatorhode

Ekstra bredt epilatorhode

Ekstra bredt epilatorhode dekker mer hud med hvert strøk for raskere hårfjerning.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612378

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.0

av 5

66

Anmeldelser

07/06/2017

Norge

Norge

Bra resultat mht små ansiktshår

Kjøpte den i går. Det er første gang jeg bruker epilator. Det gjør litt vondt på tørr hud. Skal prøve den i dusjen neste gang. Veldig bra at det følger med hårtrimmer, dvs at den dekker alle mine hårfjerningsbehov.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator til våt og tørr bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator til våt og tørr bruk

10/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

[Employee of philipsglobal] Although painful, I found the epilator really efficient in removing my hairs and well worth the pain. This is the first time I’ve used one and the results were impressive. The light was extremely useful and really helps get everything out. I found using in the shower was less painful and made it less time consuming.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Good epilator, really good shape

[Employee of philipsglobal] I am used to epilating and found this epilator really efficient but I must say that the real + for me is coming from the shape! Epilating can take a it of time and I found that the handle shape made it much better and way less tiring. I have not use all the attachments yet but like to have them just in case. Also I found the light is really useful not to miss any spot.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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