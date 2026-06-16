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7000 Series Rettetang
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BHS752/00
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Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Alle (4)
Vil bruk av rettetang ødelegge håret mitt?
Er ION-funksjonen på Philips-hårføneren farlig?
Er Philips-hårstyleren asbestfri?
Hvordan rengjør jeg Philips-styleren?
7000 seriesVeske
Philips-hårstyleren avgir en lukt.
Philips-rettetangen gjør ikke håret mitt rett.
Det ryker fra Philips-styleren når jeg bruker den.
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