ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

7000 Series Rettetang

Støtte

7000 SeriesRettetang

BHS752/00

7000 Series Rettetang

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

Brukerhåndbok med viktig informasjon

  • PDF fil, 559.5 kB
  • 16 June 2026

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • PDF fil, 895.1 kB
  • 23 April 2026

Vanlige spørsmål

Deler og tilbehør

Feilsøking

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Service og bytte

Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut

Garanti

Garantivilkår for produkter

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne