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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
ThermoShield-teknologi
Mineralionisk behandling
50 % raskere retting
Varmebestandig utrullingspose
ThermoShield-teknologi lar deg style håret med mindre varmeskade. Sensoren regulerer temperaturen slik at håret ditt får den jevne stylingen det fortjener, fra rot til tupp.
Mineralioner bidrar til å redusere den negative effekten av UV, det reduserer skader på hårets overflate. Med mindre UV-skader holder håret seg glatt og allsidig.
Velg temperatur mellom 120 °C og 230 °C for å få et langvarig resultat med mindre skade på håret.
4.7
av 5
422
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
Wildemia
05/01/2024
Norge
Bekreftet kjøper
Min datter på 19 år er superfornøyd 👍🏻
Kjøpte dette produktet til min datter i julegave. Hun er meget fornøyd. Men hadde jeg sett at 7000 serien var ute hadde jeg gått for den. Samme produkt men med litt lengre strømkabel. Så neste gang det trengs rettetang/krølltang gpr vi ogjen for denne serien👍🏻
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHS530/00 Rettetang
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHS530/00 Rettetang
21/10/2025
United Kingdom
Bekreftet kjøper
brilliant heat keep your hair straight for hours
Because Philips is the best make you can buy excellent quality products from Philips
Denne omtalen gjelder 7000 Series BHS732/00 Straightener
Denne omtalen gjelder 7000 Series BHS732/00 Straightener
elymz
04/02/2023
Deutschland
Bekreftet kjøper
schnelle Temperatureinstellung
Vorher fand ich das Rad zur Einstellung der Temperatur etwas merkwürdig, aber es macht den Prozess so viel schneller. Zudem muss man dadurch im Vergleich zu anderen Geräten noch die Temperatur "verriegeln". Ich weiß auch nicht welche Magie an den Platten herrscht, aber die Haare wirken nach dem Glätten glänzend und gesund. Bin bisher sehr zufrieden.
Fordeler
schnell, stylisch
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHS530/00 Haarglätter
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHS530/00 Haarglätter
Samme stylingresultat oppnådd med lavere varmeeksponering med 180°C, sammenlignet med HP8361 med 210 °C
kontra HP8361
kontra HP8361