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  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*
  • Beskytt og form med mindre varmeskade*

7000 SeriesRettetang

BHS752/00

4.7
| (422) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
Beskytt og form med mindre varmeskade*
Beskytt og form med ThermoShield-teknologi, som med sin stabile temperatur gir mindre varmeskade. Mineralioner beskytter også mot skade fra UV-stråler. Skap vakre frisyrer med et glansfullt og krusefritt hår.
Se alle fordeler

Med ThermoShield-teknologi og mineralioner

Beskytt og form med mindre varmeskade*

  • ThermoShield-teknologi

  • Mineralionisk behandling

  • 50 % raskere retting

  • Varmebestandig utrullingspose

ThermoShield-teknologifor mindre varmskade

ThermoShield-teknologifor mindre varmskade

ThermoShield-teknologi lar deg style håret med mindre varmeskade. Sensoren regulerer temperaturen slik at håret ditt får den jevne stylingen det fortjener, fra rot til tupp.

Mineralioner reduserer UV-skader

Mineralioner reduserer UV-skader

Mineralioner bidrar til å redusere den negative effekten av UV, det reduserer skader på hårets overflate. Med mindre UV-skader holder håret seg glatt og allsidig.

Temperaturområde mellom 120 °C og 230 °C

Velg temperatur mellom 120 °C og 230 °C for å få et langvarig resultat med mindre skade på håret.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

422

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

05/01/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Min datter på 19 år er superfornøyd 👍🏻

Kjøpte dette produktet til min datter i julegave. Hun er meget fornøyd. Men hadde jeg sett at 7000 serien var ute hadde jeg gått for den. Samme produkt men med litt lengre strømkabel. Så neste gang det trengs rettetang/krølltang gpr vi ogjen for denne serien👍🏻

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHS530/00 Rettetang

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHS530/00 Rettetang

21/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

brilliant heat keep your hair straight for hours

Because Philips is the best make you can buy excellent quality products from Philips

Denne omtalen gjelder 7000 Series BHS732/00 Straightener

Denne omtalen gjelder 7000 Series BHS732/00 Straightener

04/02/2023

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

schnelle Temperatureinstellung

Vorher fand ich das Rad zur Einstellung der Temperatur etwas merkwürdig, aber es macht den Prozess so viel schneller. Zudem muss man dadurch im Vergleich zu anderen Geräten noch die Temperatur "verriegeln". Ich weiß auch nicht welche Magie an den Platten herrscht, aber die Haare wirken nach dem Glätten glänzend und gesund. Bin bisher sehr zufrieden.

Fordeler

schnell, stylisch

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHS530/00 Haarglätter

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHS530/00 Haarglätter

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Samme stylingresultat oppnådd med lavere varmeeksponering med 180°C, sammenlignet med HP8361 med 210 °C

  2. kontra HP8361

  3. kontra HP8361