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StraightCare Essential ThermoProtect-rettetang
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BHS376/00
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Brukerhåndbok med viktig informasjon
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Alle (6)
Kan jeg bruke Philips-rettetangen/-krølltangen i vått hår?
Kan jeg kveile ledningen rundt Philips-styleren etter bruk?
Vil bruk av rettetang ødelegge håret mitt?
Er ION-funksjonen på Philips-hårføneren farlig?
Er Philips-hårstyleren asbestfri?
Hvordan rengjør jeg Philips-styleren?
5000 seriesVarmematte
Platebelegget slites av på Philips-rettetangen.
Philips-styleren slår seg ikke på
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