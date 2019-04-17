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  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
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  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
  • Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll

Utgått

StraightCare EssentialThermoProtect-rettetang

BHS376/00

4.7
| (51) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll
Spesialdesignet for rask og enkel styling med lange keratinbelagte plater og seks temperaturinnstillinger. Ta vare på håret ditt med ThermoProtect-teknologi som forhindrer overoppheting.
Se alle fordeler

Glatt og glansfullt hår med pleie og kontroll

  • ThermoProtect-teknologi

  • Keratin-belagte plater

  • 6 temperaturinnstillinger

ThermoProtect-teknologi

ThermoProtect-teknologi

ThermoProtect-teknologi fordeler varmen jevnt langs platene, noe som beskytter håret da det forhindrer overoppheting.

Keratin-belagte keramiske plater for god glid og skinnende hår

Keratin-belagte keramiske plater for god glid og skinnende hår

Keratin-belagte keramiske plater glir lett gjennom håret, for en rask og enkel styling.

Temperaturområde mellom 160 °C og 230 °C

Temperaturområde mellom 160 °C og 230 °C

Velg temperatur mellom 160 °C og 230 °C for å få et langvarig resultat med mindre skade på håret.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

51

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2

17/04/2019

Sverige

Sverige

Wow

Super nöjd. Förutom att den är snygg och lätt att använda så gav den håret en härlig glans. Blev fort varm och så bra att man kan reglerna temperaturen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

16/04/2019

Sverige

Sverige

Fullpott!

En plattång som håller precis vad den lovar! Så lättanvänd och mitt hår blir AMAZING efter användning! Älskar den!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

15/04/2019

Sverige

Sverige

Denna produkt har allt

Väldigt bra plattång! Fungerar lika bra att locka håret med som att platta håret. Du kan själv ställa in temperaturen på plattången vilket alltid är ett plus. Något annat som även är väldigt positivt är att du inte behöver vänta alls länge på att den ska bli varm, detta går på några få sekunder.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

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  • Eksperttips og inspirasjon.