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2300 W
ThermoShield-teknologi
4 x ionisk behandling*
3 varme- og 2 hastighetsinnstillinger
Sensoren for registrering av overoppheting optimaliserer og kontrollerer lufttemperaturen aktivt, slik at håret beskyttes mot skade** forårsaket av overoppheting. Få glede av en problemfri tørkeopplevelse med ThermoShield-teknologi.
En kraftigere luftstrøm på 2300 W gjør tørkingen 20 %** raskere, samtidig som den beskytter håret ditt.
Denne hårfønerens motor med høy ytelse er utviklet for det profesjonelle markedet. Den genererer en lufthastighet på opptil 110 km/t****, for rask tørking og imponerende styling.
4.6
av 5
866
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
AGM1961
03/04/2025
Deutschland
Bekreftet kjøper
BHD/510/20 5000 Serie
Ein sehr guter Haartrockner trocknet gut durch die Regulierung nicht zu heiß auch die Lautstärke ist in Ordnung die Farbe auch schön ( blau) der Trockner liegt gut in der Hand ich habe eigentlich nichts auszusetzen
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD510/20 Haartrockner
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD510/20 Haartrockner
Rosali47
03/02/2024
Deutschland
Das Produkt hat großartige Funktionen!
Das Produkt hat schnell meine nasse Haare getrocknet!
Fordeler
Einfach super!
Ulemper
Keine!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner
Wanduhr
12/01/2024
Deutschland
Bekreftet kjøper
Das Produkt entspricht in allen Belangen meinen Vo
Mit dem Haartrockner habe ich nur positive Erfahrungen gemacht Er entspricht meinen Vorstellungen in Leistung, Form und Qualität
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD510/20 Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD510/20 Haartrockner
mot BHD350 i høyeste innstilling
ThermoShield-innstilling
* sammenlignet med vanlig hårføner
* * Testet i Philips-lab med dyse på øverste innstilling