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Alle serier

  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**

5000 SeriesHårføner

BHD510/03

4.6
| (866) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
Rask tørking uten varmeskade**
ThermoShield-teknologien gir deg den ultimate beskyttelsen mot varmeskade ved å aktivt kontrollere lufttemperaturen til hårføneren på et optimalt nivå.
Se alle fordeler

Med ThermoShield-teknologi

Rask tørking uten varmeskade**

  • 2300 W

  • ThermoShield-teknologi

  • 4 x ionisk behandling*

  • 3 varme- og 2 hastighetsinnstillinger

ThermoShield-teknologi for ultimat varmebeskyttelse

ThermoShield-teknologi for ultimat varmebeskyttelse

Sensoren for registrering av overoppheting optimaliserer og kontrollerer lufttemperaturen aktivt, slik at håret beskyttes mot skade** forårsaket av overoppheting. Få glede av en problemfri tørkeopplevelse med ThermoShield-teknologi.

20 %*** raskere tørking med en kraftig 2300 W luftstrøm

20 %*** raskere tørking med en kraftig 2300 W luftstrøm

En kraftigere luftstrøm på 2300 W gjør tørkingen 20 %** raskere, samtidig som den beskytter håret ditt.

En kraftig motor skaper en lufthastighet på opptil 110 km/t****

En kraftig motor skaper en lufthastighet på opptil 110 km/t****

Denne hårfønerens motor med høy ytelse er utviklet for det profesjonelle markedet. Den genererer en lufthastighet på opptil 110 km/t****, for rask tørking og imponerende styling.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

866

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

03/04/2025

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

BHD/510/20 5000 Serie

Ein sehr guter Haartrockner trocknet gut durch die Regulierung nicht zu heiß auch die Lautstärke ist in Ordnung die Farbe auch schön ( blau) der Trockner liegt gut in der Hand ich habe eigentlich nichts auszusetzen

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD510/20 Haartrockner

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD510/20 Haartrockner

03/02/2024

Deutschland

Deutschland

Das Produkt hat großartige Funktionen!

Das Produkt hat schnell meine nasse Haare getrocknet!

Fordeler

Einfach super!

Ulemper

Keine!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD500 Refurbished Haartrockner

12/01/2024

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Das Produkt entspricht in allen Belangen meinen Vo

Mit dem Haartrockner habe ich nur positive Erfahrungen gemacht Er entspricht meinen Vorstellungen in Leistung, Form und Qualität

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD510/20 Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHD510/20 Haartrockner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. mot BHD350 i høyeste innstilling

  2. ThermoShield-innstilling

  3. * sammenlignet med vanlig hårføner

  4. * * Testet i Philips-lab med dyse på øverste innstilling