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5000 Series Overhalt hårføner

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5000 SeriesOverhalt hårføner

BHD500/00R1

5000 Series Overhalt hårføner

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Håndbøker og dokumentasjon

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 1 MB
  • 29 October 2025

EU-samsvarserklæring - English (US)

  • PDF fil, 1.3 MB
  • 14 April 2022

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