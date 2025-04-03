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Pusset opp
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
2100 W
ThermoShield-teknologi
2 x ionisk behandling*
3 varme- og 2 hastighetsinnstillinger
Sensoren for registrering av overoppheting optimaliserer og kontrollerer lufttemperaturen aktivt, slik at håret beskyttes mot skade** forårsaket av overoppheting. Få glede av en problemfri tørkeopplevelse med ThermoShield-teknologi.
Denne profesjonelle hårføneren på 2100 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og frisere håret.
Dette kraftige ioniske systemet genererer opptil 40 millioner ioner per føning, og gir det skinnende håret ditt ekstra glans. Så nå kan du glede deg over glansen og det krusfrie håret.
mot BHD350 i høyeste innstilling
ThermoShield-innstilling