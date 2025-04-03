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Alle serier

  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**
  • Rask tørking uten varmeskade**

Pusset opp

5000 SeriesOverhalt hårføner

BHD500/00R1

4.6
| (866) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
Rask tørking uten varmeskade**
ThermoShield-teknologien gir deg den ultimate beskyttelsen mot varmeskade ved å aktivt kontrollere lufttemperaturen til hårføneren på et optimalt nivå.
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Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

Med ThermoShield-teknologi

Rask tørking uten varmeskade**

  • 2100 W

  • ThermoShield-teknologi

  • 2 x ionisk behandling*

  • 3 varme- og 2 hastighetsinnstillinger

ThermoShield-teknologi for ultimat varmebeskyttelse

ThermoShield-teknologi for ultimat varmebeskyttelse

Sensoren for registrering av overoppheting optimaliserer og kontrollerer lufttemperaturen aktivt, slik at håret beskyttes mot skade** forårsaket av overoppheting. Få glede av en problemfri tørkeopplevelse med ThermoShield-teknologi.

Rask tørking for profesjonelle resultater med 2100 W

Rask tørking for profesjonelle resultater med 2100 W

Denne profesjonelle hårføneren på 2100 W blåser en kraftig luftstrøm. Kombinasjonen av kraft og hurtighet gjør det enklere og raskere å tørke og frisere håret.

2 x ionisk behandling* for blankt, krusfritt hår

2 x ionisk behandling* for blankt, krusfritt hår

Dette kraftige ioniske systemet genererer opptil 40 millioner ioner per føning, og gir det skinnende håret ditt ekstra glans. Så nå kan du glede deg over glansen og det krusfrie håret.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. mot BHD350 i høyeste innstilling

  2. ThermoShield-innstilling