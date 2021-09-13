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30 dagers angrerett
2100 W
ThermoProtect-tilbehør
Seks varme- og hastighetsinnstillinger
Denne hårføneren på 2100 W produserer en kraftig luftstrøm, noe som gir et vakkert resultat hver dag.
Det unike ThermoProtect-tilbehøret blander effektivt varm og kald luft for daglig pleie. Den senker temperaturen med 15 °C, samtidig som den tørker håret ditt raskt.
Velg kombinasjonen av varme og hastighet som fungerer best for håret ditt og frisyren din. Seks forskjellige innstillinger sikrer nøyaktig kontroll for skreddersydd styling.
4.5
av 5
675
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Zebra1998
13/09/2021
Norge
Del av opprykk
Produktet er utrolig bra
Jeg valgte denne rangeringen fordi at produktet er utrolig bra, og håret blir godt beskyttet ved bruk av kald luft.
Fordeler
Produktet har en valgmulighet som gir kaldluft
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 Series BHD351/10 Hårføner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 Series BHD351/10 Hårføner
Sissel
06/09/2021
Norge
Del av opprykk
Flott produkt
Vi er 2 stykker i husstanden som bruker føner så oh si daglig. Er veldig fornøyde med dette produktet da den gjør jobben på en tilfredsstillende måte. Den har flere reguleringer og blir ikke altfor varm slik som mange fønere har en tendens til å bli. Anbefaler dette produktet til alle som bruker føner jevnlig. Et ekstra pluss at den har en overkommelig pris for de fleste.
Fordeler
Gjør det den skal og blir ikke for varm.
Ulemper
Ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 Series BHD351/10 Hårføner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 Series BHD351/10 Hårføner
Crulla231
06/09/2021
Norge
Del av opprykk
Svært fornøyd
Jeg har brukt denne hårføneren et par uker nå og er vært svært fornøyd. På grunn av treninger sent på kvelden, flere ganger i uken, må jeg føne det så det blir tørt før jeg legger meg. Fordi håret mitt fort blir tørt og slitt trenger jeg en god og skånsom hårføner. Jeg testet denne hårføneren samtidig som min gamle og fikk bekreftet at denne både er kjøligere, som gjør den mer skånsom for håret og sterkere, som gjør at det ikke tar lenger tid å få det tørt. Alt i alt er jeg veldig fornøyd og kan trygt si at den gamle hårføneren gis bort.
Fordeler
Kjøligere, men like sterk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 Series BHD351/10 Hårføner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 Series BHD351/10 Hårføner