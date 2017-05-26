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Utgått
Nyt musikken uansett hvor du er
Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.
Rosa
3 W
Digital søking
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.
4.0
av 5
14
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Radiolyssnaren
26/05/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Bra liten och smidig
Bra och smidig. Lätt att använda och bra ljud. Fungerar helt OK.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ215S CD Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ215S CD Soundmachine
Buses
30/06/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Brilliant
Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit
Fordeler
Great reception
Ulemper
Nothing
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ215S CD Soundmachine
Bruksdato 2019-05-30
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ215S CD Soundmachine
Bruksdato 2019-05-30
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Cool little system for kids
Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ215R CD Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ215R CD Soundmachine