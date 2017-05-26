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Utgått

CD-lydmaskin

AZ215R/12

4

| (14) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

Se alle fordeler

Nyt musikken uansett hvor du er

  • Rød

  • 3 W

  • Digital søking

20 forhåndsinnstilte radiostasjoner

20-spors CD-programmering

Med den programmerbare CD-avspillingsfunksjonen kan du høre på favorittsporene dine i den rekkefølgen du ønsker.

FM-stereotuner

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

14

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

26/05/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Bra liten och smidig

Bra och smidig. Lätt att använda och bra ljud. Fungerar helt OK.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ215S CD Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ215S CD Soundmachine

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Brilliant

Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit

Fordeler

Great reception

Ulemper

Nothing

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ215S CD Soundmachine

Bruksdato 2019-05-30

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ215S CD Soundmachine

Bruksdato 2019-05-30

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Cool little system for kids

Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ215R CD Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ215R CD Soundmachine

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