Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Type lampe: D1S
Pakke à 1
85 V, 35 W
Lys er en grunnleggende del av kjøreopplevelsen. Ved ganske enkelt å forbedre kvaliteten på lyset kan du bidra til å hindre ulykker. Xenon X-tremeVision gen 2 forbedrer sikten, slik at du ser hindringer og trafikkskilt tidligere og kan forbedre reaksjonstiden. Spektralsammensetningen til denne lyskilden er tilpasset den naturlige fargesensitiviteten i øynene. Og med en fargetemperatur på 4800 K produserer disse frontlyktene et lys som er behagelig for øynene, og gjør kjøring om natten til en sikrere og mer komfortabel opplevelse.
Xenon HID (High Intensity Discharge)-lyskildene gir dobbelt så mye lys til sikker kjøring under alle forhold. Studier har vist at bilbelysningen fra Xenon hjelper sjåfører med å konsentrere seg på veien og å oppdage hindringer og veiskilt mye raskere enn med tradisjonelle lyskilder. Og finnes det noen bedre måte å overvinne mørket på enn med et intenst hvitt lys som kan sammenliknes med dagslys?
UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjoner. Kvartsglasspærer fra Philips tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys. Og kraftigere lys betyr at du får en forbedret kjøreopplevelse, uansett hvor mørk veien foran deg måtte være.
4.5
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
YLG27
20/01/2018
France
Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top
En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Portista
21/01/2022
Portugal
Bekreftet kjøper
Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca
Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.
Fordeler
Luminosidade
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis