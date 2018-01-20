ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys

Xenon X-tremeVision gen2Xenon frontlyspære

85415XV2C1

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
X-tremeVision gen2 er den seneste utviklingen innen Xenon-teknologi og har en kraftig lysstråle med utrolig lysmengde. Den enestående lyskilden gir en bedre kjøreopplevelse, så du får en tryggere og mer behagelig kjøretur.
Se alle fordeler

Se dumper, svinger og hindringer i veien

Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys

  • Type lampe: D1S

  • Pakke à 1

  • 85 V, 35 W

Bedre sikt for sikrere, mer behagelig kjøring

Lys er en grunnleggende del av kjøreopplevelsen. Ved ganske enkelt å forbedre kvaliteten på lyset kan du bidra til å hindre ulykker. Xenon X-tremeVision gen 2 forbedrer sikten, slik at du ser hindringer og trafikkskilt tidligere og kan forbedre reaksjonstiden. Spektralsammensetningen til denne lyskilden er tilpasset den naturlige fargesensitiviteten i øynene. Og med en fargetemperatur på 4800 K produserer disse frontlyktene et lys som er behagelig for øynene, og gjør kjøring om natten til en sikrere og mer komfortabel opplevelse.

Philips har utviklet nyskapende Xenon HID-teknologi

Xenon HID (High Intensity Discharge)-lyskildene gir dobbelt så mye lys til sikker kjøring under alle forhold. Studier har vist at bilbelysningen fra Xenon hjelper sjåfører med å konsentrere seg på veien og å oppdage hindringer og veiskilt mye raskere enn med tradisjonelle lyskilder. Og finnes det noen bedre måte å overvinne mørket på enn med et intenst hvitt lys som kan sammenliknes med dagslys?

Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet

Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet

UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjoner. Kvartsglasspærer fra Philips tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys. Og kraftigere lys betyr at du får en forbedret kjøreopplevelse, uansett hvor mørk veien foran deg måtte være.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

20/01/2018

France

France

Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top

En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

21/01/2022

Portugal

Portugal

Bekreftet kjøper

Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca

Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.

Fordeler

Luminosidade

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.