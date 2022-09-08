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Xenon LongerLifeXenon-garanti

85126SYS1

Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert

Philips LongerLife Xenon-lamper leveres alltid med fireårsgaranti. Registrer kjøpet ditt på nettet og få tre ekstra år gratis – slik at du kan føle deg trygg de neste syv årene.

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Utvid fireårsgarantien din til syv år i tre enkle trinn.

Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert

  • Type lampe: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Antall lyskilder: 1

Xenon LongerLife-lyskilder leveres med gratis fireårsgaranti.

Xenon LongerLife-lyskilder leveres med gratis fireårsgaranti.

Philips LongerLife Xenon-lyskilder tilbyr kvalitet og sikkerhet på høyt nivå. De leveres alltid med en gratis fireårsgaranti fra kjøpsdatoen.

Registrer kjøpet ditt på nettet og få utvidet garanti

Registrer kjøpet ditt på nettet og få utvidet garanti

Xenon LongerLife-lyspærene har lengre levetid enn andre Philips Xenon-lyspærer. For å gi deg fullstendig ro i sjelen kan du få tre års ekstra garanti gratis. Registrerer deg ganske enkelt på https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty, og følg tre enkle trinn: 1. Først må du kontrollere at du har kjøpt et ekte Philips-produkt ved å se etter autentisitetsklistremerket som du finner på produktemballasjen. 2. Deretter kan du fylle ut opplysningene dine på nettet og fremlegge bevis på kjøpet. 3. Til slutt skriver du ut og beholder garantisertifikatet, som er gyldig i syv år.

Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet

Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet

UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasspærer fra Philips tåler alvorlig temperatursjokk. Med mulighet for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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