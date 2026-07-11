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Utgått
85122XV2S1
Type lampe: D2S
Pakke à 1
85 V, 35 W
Xenon-X-tremeVision gen2-lyskildene er utformet med Philips Xenon-teknologi som gir optimal ytelse. X-tremeVision gen2-lyskildene produserer en lengre stråle og gir opptil 150 % bedre sikt, noe som hjelper deg å oppdage hindringer tidligere og reagere i tide. Og med et forbedret sidesyn blir du mer bevisst på eventuelle farer på siden av veien, for eksempel fotgjengere eller veikryss som nærmer seg. Disse frontlyktene lyser opp hver eneste dump, sving og fare i veien, og tilfredsstiller de mest krevende sjåførene og de mest krevende kjøreforholdene.
Lys er en grunnleggende del av kjøreopplevelsen. Ved ganske enkelt å forbedre kvaliteten på lyset kan du bidra til å hindre ulykker. Xenon X-tremeVision gen 2 forbedrer sikten, slik at du ser hindringer og trafikkskilt tidligere og kan forbedre reaksjonstiden. Spektralsammensetningen til denne lyskilden er tilpasset den naturlige fargesensitiviteten i øynene. Og med en fargetemperatur på 4800 K produserer disse frontlyktene et lys som er behagelig for øynene, og gjør kjøring om natten til en sikrere og mer komfortabel opplevelse.
Det er ikke nok bare å ha kraftige frontlykter – optisk presisjon betyr også en del. Xenon X-tremeVision gen2-lyskildene har den mest presise buede teknologien tilpasset ved 150–350 µm. Dette betyr at de lyser opp veien akkurat der du trenger det, uten å blende motgående trafikk.
3.8
av 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordeler
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling