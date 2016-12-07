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Utgått

X-tremeVisionPære til frontlys

12972XV+S2

2.8

| (13) Anmeldelser

Ta ytelse til det ekstreme

Philips X-tremeVision billyskilder er blant de sterkeste på markedet. De gir bedre lys enn de fleste andre lyskilder til bil med opptil 130 % mer lysstyrke og en uovertruffen lengde på lysstrålen. Dermed ser du lengre, reagerer raskere og kjører tryggere.

Se alle fordeler

Opptil 130 % sterkere lys

Ta ytelse til det ekstreme

  • Type lampe: H7

  • Pakke à: 2

  • 12 V, 55 W

  • Mer lys

Betydelig hvitere lys for bedre komfort og sikkerhet

Det sterke hvite lyset er betydelig hvitere enn vanlige frontlys. Philips' patenterte Gradient Coating™-teknologi gir et kraftigere lys. Dermed får du et av de skarpeste lysene og en svært komfortabel opplevelse når du kjører i mørket.

Langvarig sikkerhet, slik at du kan se og bli sett.

Langvarig sikkerhet, slik at du kan se og bli sett.

All mulig svikt i en reservedel er en risiko for deg og kjøretøyet ditt. Dette gjelder særlig for frontlykter. Hvert ødelagte frontlys reduserer synligheten og sikkerheten for deg og motgående trafikk. Philips X-tremeVision er optimalisert for en lang og pålitelig levetid. Slik at du kan se og bli sett lenger enn med andre lyskilder med høy ytelse.

Enestående lysstrålekvalitet og ytelse

Med en kombinasjon av mer lys og økt fargetemperatur har Philips X-tremeVision en av de beste lysstrålene i halogensegmentet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.8

av 5

13

Anmeldelser

07/12/2016

Sverige

Sverige

Ljuspunkt i tillvaron

Har länge sökt efter en lampa med bra egenskaper detta var lösningen som gör det tryggt att köra på natten.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+S2 strålkastarlampa för bil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+S2 strålkastarlampa för bil

23/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

OUTSTANDING FOR AN HALOGEN BULB

These bulbs are very brighter than the blue vision but not by far. but the beam is sharper than its previous x-treme vision and award winning ultra blue vision. Will I buy these bulb again????

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb

22/11/2016

United Kingdom

United Kingdom

Happy with the product

I bought this bulb as a replacement and no problems.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb

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