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Utgått
12972XV+S2
Ta ytelse til det ekstreme
Philips X-tremeVision billyskilder er blant de sterkeste på markedet. De gir bedre lys enn de fleste andre lyskilder til bil med opptil 130 % mer lysstyrke og en uovertruffen lengde på lysstrålen. Dermed ser du lengre, reagerer raskere og kjører tryggere.
Type lampe: H7
Pakke à: 2
12 V, 55 W
Mer lys
Det sterke hvite lyset er betydelig hvitere enn vanlige frontlys. Philips' patenterte Gradient Coating™-teknologi gir et kraftigere lys. Dermed får du et av de skarpeste lysene og en svært komfortabel opplevelse når du kjører i mørket.
All mulig svikt i en reservedel er en risiko for deg og kjøretøyet ditt. Dette gjelder særlig for frontlykter. Hvert ødelagte frontlys reduserer synligheten og sikkerheten for deg og motgående trafikk. Philips X-tremeVision er optimalisert for en lang og pålitelig levetid. Slik at du kan se og bli sett lenger enn med andre lyskilder med høy ytelse.
Med en kombinasjon av mer lys og økt fargetemperatur har Philips X-tremeVision en av de beste lysstrålene i halogensegmentet.
2.8
av 5
13
Anmeldelser
HappyV70
07/12/2016
Sverige
Ljuspunkt i tillvaron
Har länge sökt efter en lampa med bra egenskaper detta var lösningen som gör det tryggt att köra på natten.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+S2 strålkastarlampa för bil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+S2 strålkastarlampa för bil
Analoge
23/10/2014
United Kingdom
OUTSTANDING FOR AN HALOGEN BULB
These bulbs are very brighter than the blue vision but not by far. but the beam is sharper than its previous x-treme vision and award winning ultra blue vision. Will I buy these bulb again????
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb
arceye
22/11/2016
United Kingdom
Happy with the product
I bought this bulb as a replacement and no problems.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb