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Monitor LCD-skjerm med USB-C-dokking

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MonitorLCD-skjerm med USB-C-dokking

276B1/00

Monitor LCD-skjerm med USB-C-dokking

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Programvare og drivere

Håndboksinstruksjoner

  • PDF fil, 1.7 MB
  • 18 December 2024

Smart Control-programvare

  • versjon: V7.0.0
  • ZIP fil, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Håndbøker og dokumentasjon

Merknad om TCO-sertifisering - English (US)

  • PDF fil, 291.7 kB
  • 8 June 2023

Hurtigstartveiledning - English (US)

  • PDF fil, 1.5 MB
  • 1 June 2023

Garanti og service

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Garanti

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