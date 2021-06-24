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276B1/00
B-serien
27 " (68,6 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Denne Philips-skjermen har en innebygd USB-3.1-C-dokkingstasjon med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømhåndtering kan du nå lade en kompatibel* bærbar PC direkte. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gir deg en enkel dokkingstasjon med én kabel. Gjør ting enklere ved å koble til eksterne enheter som tastatur, mus og RJ-45-Ethernet-kabelen til skjermens dokkingstasjon.Du kan se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, samtidig som du slår på og lader den bærbare PC-en.
Disse Philips-skjermene leverer Crystal Clear, Quad HD-bilder med 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 piksler. Disse nye skjermene bruker paneler med høy ytelse og pikseltetthet. Dette er et resultat av kilder med høy båndbredde som USB-C, DisplayPort eller HDMI. Slik gir disse skjermene liv til bilder og grafikk. Enten du stiller profesjonelle krav til detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon, du bruker programmer med 3D-grafikk eller du er en finansekspert som arbeider i enorme arbeidsark, gir Philips-skjermene deg Crystal Clear-bilder.
Philips-skjermen oppfyller TUV Rheinland Eye Comfort-standarden for å forhindre belastning på øynene forårsaket av langvarig skjermbruk. TUV Eye Comfort-sertifisering sørger for at Philips-skjermene er flimmerfrie med modus for dempet blått lys, ingen forstyrrende refleksjoner, bred visningsvinkel med redusert reduksjon av bildekvaliteten fra forskjellige vinkler og ergonomisk stativutforming for en ideell seeropplevelse. Bevar helsen til øynene dine, og øk produktiviteten.
Priser
3.8
av 5
106
Anmeldelser
rungok
24/06/2021
Norge
Finnes ingen konkurranse på markedet. Best!
Denne skjermen lovet meg å bare ende opp med å stikke 1 USB-C kabel fra laptopen og det var it. Og med en knapp kan man bytte over til stasjonær på samme pulten. Til og med ha de i hvert sitt vindu. Det stemte 100%. Den lader til og med min HP ZenBook over samme USB-C uten noe sutring om for lite strøm. Vanvittig framerate så helt magisk til spill. Spesielt bilspill og scifi-spill nyter bra av bred horisont. Har oppgradert til storebroren 499P, og selv om den er enda bredere så var det plutselig en del spill som ikke var kompatible i fullskjerm mer (Asphalt-9!)
Fordeler
Alt-i-ett løsning som også yter vanvittig bra i spill med høy framerate
Ulemper
Noen få ganger henger KVM-auto funksjonen seg så man må slå den av og på
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 346B1C Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 346B1C Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C
Llofwyr
01/11/2020
Sverige
Fantastic utility and value for money
Awesome field of view. Resolution and sharpness is fine, this screen is huge! USB-C hub works great using either a stationary computer or a laptop.
Fordeler
Super-wide. Hub works great.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 346B1C Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 346B1C Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C
MrIzeman1970
28/06/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Denna produkt är extrem i sen enkelhet
Fidilio B1 ett kraftpaket som leverera 5:1 ljud i extremt stort format. Med tanke på hur liten huvudenheten och försvinnande den är på bänken, så uppfyller den rymden som jag kräver av systemet. Lite svårt att hitta ljudet så att läppsynkningen mot bilden stämmer, men efter ett tag så ordnade sig det med.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder B1 Nano-biohögtalare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder B1 Nano-biohögtalare
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten USB-C-, DP- eller HDMI-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus
Aktiviteter som skjermdeling og strømming av video og lyd over Internett kan påvirke nettverkets ytelse. Maskinvaren og nettverkets båndbredde og ytelse bestemmer den generelle lyd- og bildekvaliteten.
For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.
Hvis Ethernet-tilkoblingen virker sakte, åpner du skjermmenyen og velger USB 3.0 eller en høyere versjon som støtter LAN-hastigheten til 1G.
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.