ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Energy Label Europe E
    Koble til på en enklere måte
  • Koble til på en enklere måte
  • Koble til på en enklere måte
  • Koble til på en enklere måte
  • Koble til på en enklere måte
  • Koble til på en enklere måte
  • Koble til på en enklere måte
  • Energy Label Europe E
    Koble til på en enklere måte
  • Koble til på en enklere måte
  • Koble til på en enklere måte
  • Koble til på en enklere måte
  • Koble til på en enklere måte
  • Koble til på en enklere måte
  • Koble til på en enklere måte

MonitorLCD-skjerm med USB-C-dokking

276B1/00

3.8
| (106) Anmeldelser

1 pris

Koble til på en enklere måte
Denne Philips-skjermen har en strømforsyning på 90 W og en enkel dokkingløsning for bærbar PC. Vis QHD-bilde, lad opp en bærbar PC, og få Ethernet, alt på en gang med én USB-C-kabel. Øyekomfort med TUV-sertifisering for å redusere belastningen på øynene.
Se alle fordeler

med USB-C-dokking

Koble til på en enklere måte

  • B-serien

  • 27 " (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C gjør det mulig å lade direkte fra skjermen

USB-C gjør det mulig å lade direkte fra skjermen

Denne Philips-skjermen har en innebygd USB-3.1-C-dokkingstasjon med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømhåndtering kan du nå lade en kompatibel* bærbar PC direkte. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gir deg en enkel dokkingstasjon med én kabel. Gjør ting enklere ved å koble til eksterne enheter som tastatur, mus og RJ-45-Ethernet-kabelen til skjermens dokkingstasjon.Du kan se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, samtidig som du slår på og lader den bærbare PC-en.

Crystalclear-bilder med Quad HD 2560 x 1440 piksler

Crystalclear-bilder med Quad HD 2560 x 1440 piksler

Disse Philips-skjermene leverer Crystal Clear, Quad HD-bilder med 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 piksler. Disse nye skjermene bruker paneler med høy ytelse og pikseltetthet. Dette er et resultat av kilder med høy båndbredde som USB-C, DisplayPort eller HDMI. Slik gir disse skjermene liv til bilder og grafikk. Enten du stiller profesjonelle krav til detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon, du bruker programmer med 3D-grafikk eller du er en finansekspert som arbeider i enorme arbeidsark, gir Philips-skjermene deg Crystal Clear-bilder.

TUV Eye Comfort-sertifisert for å redusere belastningen på øynene

TUV Eye Comfort-sertifisert for å redusere belastningen på øynene

Philips-skjermen oppfyller TUV Rheinland Eye Comfort-standarden for å forhindre belastning på øynene forårsaket av langvarig skjermbruk. TUV Eye Comfort-sertifisering sørger for at Philips-skjermene er flimmerfrie med modus for dempet blått lys, ingen forstyrrende refleksjoner, bred visningsvinkel med redusert reduksjon av bildekvaliteten fra forskjellige vinkler og ergonomisk stativutforming for en ideell seeropplevelse. Bevar helsen til øynene dine, og øk produktiviteten.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Priser

  • Award image AWARD-7185186

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

106

Anmeldelser

24/06/2021

Norge

Norge

Finnes ingen konkurranse på markedet. Best!

Denne skjermen lovet meg å bare ende opp med å stikke 1 USB-C kabel fra laptopen og det var it. Og med en knapp kan man bytte over til stasjonær på samme pulten. Til og med ha de i hvert sitt vindu. Det stemte 100%. Den lader til og med min HP ZenBook over samme USB-C uten noe sutring om for lite strøm. Vanvittig framerate så helt magisk til spill. Spesielt bilspill og scifi-spill nyter bra av bred horisont. Har oppgradert til storebroren 499P, og selv om den er enda bredere så var det plutselig en del spill som ikke var kompatible i fullskjerm mer (Asphalt-9!)

Fordeler

Alt-i-ett løsning som også yter vanvittig bra i spill med høy framerate

Ulemper

Noen få ganger henger KVM-auto funksjonen seg så man må slå den av og på

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 346B1C Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 346B1C Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

01/11/2020

Sverige

Sverige

Fantastic utility and value for money

Awesome field of view. Resolution and sharpness is fine, this screen is huge! USB-C hub works great using either a stationary computer or a laptop.

Fordeler

Super-wide. Hub works great.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 346B1C Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 346B1C Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C

28/06/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Denna produkt är extrem i sen enkelhet

Fidilio B1 ett kraftpaket som leverera 5:1 ljud i extremt stort format. Med tanke på hur liten huvudenheten och försvinnande den är på bänken, så uppfyller den rymden som jag kräver av systemet. Lite svårt att hitta ljudet så att läppsynkningen mot bilden stämmer, men efter ett tag så ordnade sig det med.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder B1 Nano-biohögtalare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder B1 Nano-biohögtalare

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Den maksimale oppløsningen fungerer for enten USB-C-, DP- eller HDMI-inngang.

  2. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  3. NTSC-område basert på CIE 1976

  4. sRGB-område basert på CIE 1931

  5. For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus

  6. Aktiviteter som skjermdeling og strømming av video og lyd over Internett kan påvirke nettverkets ytelse. Maskinvaren og nettverkets båndbredde og ytelse bestemmer den generelle lyd- og bildekvaliteten.

  7. For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.

  8. Hvis Ethernet-tilkoblingen virker sakte, åpner du skjermmenyen og velger USB 3.0 eller en høyere versjon som støtter LAN-hastigheten til 1G.

  9. EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.

  10. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.