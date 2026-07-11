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12972WVUB1
Type lampe: H7
12 V, 55 W
Opptil 60 % bedre sikt
Opptil 4200 K
Antall lyskilder: 1
Philips WhiteVision ultra-frontlykter gjør bilen din flottere med et klart hvitt lys på opptil 4200 kelvin. De er det riktige valget for å få god sikt med stil.
Philips WhiteVision ultra er utviklet for sjåfører som er ute etter å oppgradere til en stil og et utseende som minner om LED-belysning, men som har et kjøretøy med halogenteknologi. Den nye, avanserte overflateformelen på glasset gjør WhiteVision ultra-pærene til de hviteste lampene vi har til bruk på veien. De gir en stilig effekt i frontlyktens reflektor.
WhiteVision ultra-frontlyspærene til oppgradering er ECE-sertifisert for sterkt hvitt lys på veien. Førerne kan glede seg over et livlig utseende og en lyspære til bruk på veien i samsvar med gjeldende lovgivning. Det gir deg god sikt uten å ofre sikkerhet ved å blende sjåfører i møtende biler.
3.8
av 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordeler
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling