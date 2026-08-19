ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde

Utgått

VisionPlusBedre sikkerhet og komfort

12972VPS2

3.8

| (296) Anmeldelser

Føl deg trygg og kjør trygt

Philips VisionPlus frontlyskilder sørger for 60 % bedre sikt, slik at bilføreren kan se lenger, noe som betyr høyere sikkerhet og komfort. VisionPlus gir både høy ytelse og mye for pengene og er det rette valget for dagens krevende bilførere.

Se alle fordeler

Opptil 60 % bedre sikt: Raskere reaksjon redder liv

Føl deg trygg og kjør trygt

  • Type lampe: H7

  • 12 V, 55 W

  • Opptil 60 % bedre sikt

  • Antall lyskilder: 2

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten

Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten

Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse

Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner

Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner

Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon? Philips Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke funksjoner: fjernlys, nærlys, tåkelys foran, blinklys foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys, tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, kupélys.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

296

Anmeldelser

19/08/2026

Danmark

Danmark

Helt igennem fantastisk

Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys

Fordeler

Nem montage og godt lys

Ulemper

Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2026-08-19

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2026-08-19

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2025-03-26

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.