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VisionPlusBedre sikkerhet og komfort

12342VPB1

3.9
| (7) Anmeldelser
Føl deg trygg og kjør trygt
Philips VisionPlus frontlyskilder sørger for 60 % bedre sikt, slik at bilføreren kan se lenger, noe som betyr høyere sikkerhet og komfort. VisionPlus gir både høy ytelse og mye for pengene og er det rette valget for dagens krevende bilførere.
Se alle fordeler

Opptil 60 % bedre sikt: Raskere reaksjon redder liv

Føl deg trygg og kjør trygt

  • Type lampe: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Opptil 60 % bedre sikt

  • Ultramotstandsdyktig billys

  • Antall lyskilder: 1

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten

Bytt begge frontlyktpærene samtidig av hensyn til sikkerheten

Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse

Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner

Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner

Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon? Philips Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke funksjoner: fjernlys, nærlys, tåkelys foran, blinklys foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys, tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, kupélys.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.9

av 5

7

Anmeldelser

4
3
2

14/05/2012

United Kingdom

United Kingdom

AWESOME PRODUCT FOR CAR

ITS AN AWESOME PRODUCT FOR CARS WHEN YOU ARE DRIVING ON HIGHWAYS I WOULD RECOMMEND THIS PRODUCT.................

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort

21/03/2015

España

España

La mejor H4 del mercado

No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.

Denne omtalen gjelder VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Denne omtalen gjelder VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad

16/02/2013

Nederland

Nederland

uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst

lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort

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