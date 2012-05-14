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12342VPB1
Type lampe: H4
12 V, 60/55 W
Opptil 60 % bedre sikt
Ultramotstandsdyktig billys
Antall lyskilder: 1
I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.
Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse
Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon? Philips Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke funksjoner: fjernlys, nærlys, tåkelys foran, blinklys foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys, tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, kupélys.
3.9
av 5
7
Anmeldelser
DILLU8786
14/05/2012
United Kingdom
AWESOME PRODUCT FOR CAR
ITS AN AWESOME PRODUCT FOR CARS WHEN YOU ARE DRIVING ON HIGHWAYS I WOULD RECOMMEND THIS PRODUCT.................
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort
Raimon
21/03/2015
España
La mejor H4 del mercado
No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.
Denne omtalen gjelder VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Denne omtalen gjelder VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Jandejong
16/02/2013
Nederland
uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst
lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort